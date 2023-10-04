В изнасиловании еще одной девочки подозревают задержанного жителя Алматинской области

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полиция Алматинской области установила причастность подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки к надругательству над сестрой пострадавшей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, вчера в Алматинской области задержали подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки. 40-летнего мужчину водворили в ИВС.

«В ходе расследования установлена причастность подозреваемого к изнасилованию сестры девочки.

Взята под стражу жена подозреваемого. Проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок.

Расследование дела на особом контроле начальника департамента полиции области», – отметили в полиции.

Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.

 

 

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