Фото: Kazpravda.kz

Заявление об изнасиловании первоклассника в элитной школе проверяет полиция Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Мать мальчика записала видеообращение, где заявила о надругательстве над сыном в международной школе.

Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту назначены соотвествующие экспертизы.

"Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Ход расследования на особом контроле", - проинформировал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.

Как ранее сообщались, уголовное дело расследуется ОП при УП Бостандыкского района по ст.121 ч.3 УК РК. Иная информация в соответствии с требованиями ст.201 УПК РУ разглашению не подлежит.

Также ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Facebook.

"Относительно случая в школе Алматы. В настоящее время идет следствие по ст. 121 УК РК. Ожидаются результаты СМЭ, видеозаписи изъяты, изучены. Школа сотрудничает со следствием. Я работаю с прокуратурой, следствием, говорила со школой. К маме не дозвонилась, написала, оставила свои контакты с сообщением, так что я на связи", - написала омбудсмен.