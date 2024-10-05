Как служат собаки в Нацгвардии МВД РК: четвероногие помощники помогли раскрыть 44 преступления

На сегодняшний день в рядах войск правопорядка состоит около 900 служебных собак. Их участие в обеспечении охраны общественного порядка и раскрытии правонарушений и преступлений – неотъемлемая составляющая Национальной гвардии МВД РК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

За последние годы поэтапно было внедрено применение и использование служебных собак в охране общественного порядка и важных государственных объектов, получила развитие минно-розыскная и нарко-розыскная служба, в подразделения специального назначения введена категория штурмовых собак.

Хотелось сказать что, служебные собаки при выполнении задач боевой службы активно используются в караулах по охране объектов для проверки запретных зон, территории, досмотра транспорта на КПП, в караулах по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу. Караульными собаками усиливается периметр объектов.

Ведь на счету каждого четвероного друга спасенные жизни, задержания злоумышленников, раскрытие преступлений и найденные наркотики. Так, с начала года – за 9 месяцев использование служебных собак способствовало раскрытию 56 правонарушений,из них 44 применения способствовало раскрытию преступлений. При этом задержано 34 лица, совершивших преступления.Обнаружено без малого 20 кг наркотических средств, из них 17 кг 981 гр. марихуаны, 1 кг 200 гр. кокаина, 632 гр. синтетических веществ, типа «мефедрон», «маковая соломка», «скорость», «спайс».

Также за аналогичный период изъято 5 единиц огнестрельного и холодного оружия, 34 единиц боеприпасов, а такжеимущества на общую сумму свыше 1 млн тенге и найдено 9 человек, считавшимися без вести пропавших.

Так, 12 апреля с. г. около 16.30 часов на Транспортном контрольно-пропускном пункте воинской части 6699 (г. Усть-Каменогорск) в Учреждении №22 группой досмотра транспортных средствдосматривался автомобиль марки «ЗиЛ», прибывший в ИП «Кирюхов», груженный гипсовой смесью в количестве 25 мешков по 25 кг каждый, когда нарко-розыскная собака по кличке Локисвоим поведением обозначила один из мешков.

При углубленном досмотре через рентген-аппарат, были обнаружены три полиэтиленовых свертка с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом (гашиш), весом около 300 грамм. По прибытию следственно-оперативной группыУправления полиции города Усть-Каменогорск было осуществлено вскрытие внутренности остальных мешков, где было обнаружено 10 литров этилового спирта в бутылках из-под растворителя объемом 0,5 л каждая.

9 февраля при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Заслон» сотрудниками Линейного отдела полиции по городу Кокшетау, около 03.45 часов в ходе совместной проверки железно-дорожного переезда на станции Акколь-Шортанды, старшим специалистом-кинологом воинской части 5510 сержантом Саматом Шакеновым с применением нарко-розыскной служебной собаки по кличке Принц, на прилегающей территории был обнаружен спрятанный ухищрённым способом пакет с веществом растительного происхождения (марихуана) весом 5 кг, принадлежащий сотруднику ЖД-станции гражданину Ш.

19 июня в период ОПМ «Кара-Сора»специалист-кинолог воинской части 6697 (г. Костанай) старший сержант Сергей Абросимов и нарко-розыскная собака по кличке Фиона, совместно с сотрудниками Управления полиции города Костанай, производили обыск склада, принадлежащее гражданке Д., 1977 г.р. В ходе обыска Фиона своим активным поведением, обнаружила 48 мешков, каждый по 25 кг. Приблизительный вес вещества растительного происхождения (мак), предназначенного для дальнейшей переработки в целях изготовления опия-сырца составил около 1200 кг. После завершения мероприятия гражданку Д. доставили в городское управление полиции для дальнейшего разбирательства.

Специалисты кинологической службыих четвероногие друзья вносят свой весомый вклад в поддержании правопорядка на улицах городов, борьбе с преступностью, обеспечении надежности охраны объектов и конвоировании.

Несмотря на стремительно развивающийся прогресс – техника так и не смогла заменить возможности хорошо подготовленной служебной собаки.За годы Независимости Казахстана кинологическая служба стала неотъемлемой составной частью подразделений, выполняющих служебно-боевые задачи.

История кинологии войск правопорядка Казахстана

Если говорить об истории кинологии Национальной гвардии (ранее Внутренних войск МВД) РК, то в период с 1991 по 2000 годыспециалисты-кинологи и служебные собаки применялись только в охране объектов уголовно-исполнительной системы и конвоировании осужденных. Далее с 2000 по 2010 годы, результативные применения служебных собак увеличились с 22 случаев в 2000 до 47 случаевв 2010 году. Данному факту способствовало то, что в 2001 году в штатах оперативных и специальных частей увеличиличисленность кинологов и служебных собак, ввеликатегории минно-розыскных собак, а также состоялся переход комплектования кинологических подразделений на контрактную основу в 2006 году – то есть на должности кинологов начали набирать военнослужащих по контракту, а не солдат-срочников, как раньше. Их первоначальная подготовка произведена на базе воинской части 6654, поселок Каракемер Алматинской области. Количество собак в тот период увеличилось на 14%.

Развитию кинологической службы войск правопорядка способствовало также взаимодействие с кинологическими структурами правоохранительных и специальных органов республики. С 2022 года специалисты-кинологи принимают активное участие в международных соревнованиях, на которых показывают достойные результаты. Так, в 2023 году собака по кличке Бос заняла 2 место в дисциплине «Комплекс общих и специальных навыков по поиску наркотических средств и психотропных веществ» в ХХIV Открытом Чемпионате внутренних войск МВД Республики Беларусь по служебному многоборью кинологов.

Если говорить о ведомственном первенствена сегодняшний день лучшими в Национальной гвардии среди специалистов кинологов по многоборью со служебными собаками являются:по розыскной службе – ефрейтор Маулен Кайрбаев, старший инструктор группы специалистов кинологической службы воинской части 3514, г. Курчатов и собака по кличке Айза; по поиску взрывчатых веществ – сержант Ерболат Асанов, начальник группы специалистов кинологической службы воинской части 6506, город Шымкенти собака по кличке Риза; по поиску наркотических средств– сержант Архат Букенбаев старший инструктор группы специалистов кинологической службы воинской части 5511, город Семей и собака по кличке Лэда.