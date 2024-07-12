Как звучит новое слово

На столиках – муляжи фруктов и овощей, картинки самых простых предметов и явлений. Дошколята с интересом слушают звучание незнакомого слова, по слогам повторяют за учителем. Закрепляют знания, заучивая песни и коротенькие стишки. Процесс для любознательной малышни занимательный, если проходит в формате игры.

Более тридцати лет учитель казахского языка детского сада «Жумбактас» города Уральска Любовь Айтасова дает детям азы знаний государственного языка, считая его языком номер один в своей жизни.

– Я родилась и выросла в селе Пятимар Жангалинского района, так что казахский язык впитала даже не с молоком матери – с воздухом, с менталитетом земляков, – рассказывает Любовь Аркадьевна. – Училась в русской школе, но из 700 учеников только трое были из русских семей. Поэтому все общение в неурочное время было на казахском языке. Мои родители русские. Несколько поколений предков по маминой линии всегда жили в этой местности, для них казахский – ана тілі. Папа приехал в район из Пермского края в 60-х годах на освоение целины. Встретил маму, остался там. Освоил язык на бытовом уровне уже взрослым.

После окончания школы Любовь пошла по стопам мамы, которая сорок лет проработала в детском саду. Поступила в местный вуз на филологический факультет, выбрав отделение «Преподавание казахского языка в русских школах». Свою судьбу моя собеседница встретила в родном поселке. Трое детей Айтасовых окончили школу с казахским языком обучения.

Воспитанники средней группы дошкольной организации с русским языком обучения к концу учебного года должны знать до 500 слов на казахском языке, старшей группы – от 1 000 до 1 500 слов, подготовительной – от 1 500 до 2 000.

– На занятиях мы работаем по госстандарту, где указаны темы. Уроки длятся от 15–20 до 25–30 минут в зависимости от возрастной группы. В средних и старших группах занятия проводятся раз в неделю, в подготовительной – два раза. Времени, конечно, мало. Поэтому мы разработали свой план внеурочных занятий. Утром на физзарядке или на прогулках стараемся обеспечить детям погружение в языковую среду, отрабатываем простые диалоги. Кроме того, общие праздничные мероприятия в детском саду проходят на казахском языке. Дети слушают гимн, знакомятся с национальными обычаями и традициями, – говорит педагог.

Работа по пропаганде госязыка в дошкольной организации ведется и с родителями воспитанников. Наиболее активные из них становятся участниками различных мероприятий. Так, на спартакиаде ко Дню языков родители состязались в знании казахских пословиц и сказок, декламировали стихи, пели песни.

Занятия проводятся в русских и казахских группах, а также в двух специализированных группах ДО, где у детей отмечено недоразвитие речи и слуха. Особых методик нет, главное – найти подход, заинтересовать каждого ребенка, ведь внимание у детей в этом возрасте неустойчивое, считает педагог. Также важно донести до родителей необходимость владения государственным языком. Сейчас заниматься дома значительно проще: в Интернете можно найти множество образовательных программ для любого возраста, мультфильмы, детские песни. Есть семьи, где дети с родителями дома закрепляют темы и на следующем занятии с удовольствием исполняют понравившиеся стишки и песенки. Это дает определенный результат, но не такой, как если бы было погружение в языковую среду на весь день.

Будет ли эффект, если, к примеру, на неделю перевести ребенка из русской в казахскую группу, интересуюсь я.

– Это сложно для детской психики. Если взрослый замотивирован и понимает, что погружение в языковую среду – это временный дискомфорт, то ребенку крайне важна знакомая обстановка – его друзья, знакомые воспитатели, нянечки. Поэтому если родители хотят, чтобы ребенок выучил не просто отдельные слова или фразы, а мог полноценно общаться на казахском, нужно сразу отдавать его в группу с государственным языком обу­чения. Как показывает практика, уже через год ребенок заговорит, – поясняет Любовь Аркадьевна.

Именно на это нацелена образовательная система – в дошкольных организациях постепенно сокращаются группы с русским языком обучения. Так, в детском саду «Жумбактас» на сегодня младшие группы – только с казахским языком обу­чения. В этом году закроется еще одна русская группа.

В целом по Западно-Казахстанской области в прошлом учебном году из 1 506 групп в 1 256 обучение велось на государственном языке. В этом учебном году при общем увеличении мест в дошкольных организациях число групп с русским языком обучения сократится с 250 до 238. Русские группы имеются в детских садах города Уральска и трех районов. В остальных девяти районах региона дошкольное обучение проводится на государственном языке.