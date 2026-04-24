Какая погода ожидает казахстанцев в предстоящие выходные

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на 25-27 апреля, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, ложбина циклона с центром над районами Казани будет смещаться через территорию Казахстана, вызывая неустойчивую погоду.

В большинстве регионов ожидаются дожди с грозами, на севере — осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможны град и шквалистый ветер.

По республике также прогнозируются туманы в ночные и утренние часы.

26 апреля на западе и северо-западе, 27 апреля на севере, востоке и в центре страны в ночное время ожидаются заморозки до 2°C.

Днем прогнозируется понижение температуры: на севере до +10+15°C, в центре до +10+18°C, на востоке до +7+20°C, на юге до +15+25°C.

На западе страны температура будет постепенно повышаться от +7+15°C до +15+20°C.