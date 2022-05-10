Какие документы подписали по итогам переговоров делегации Казахстана и Турции

В резиденции Президента Турции состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана с участием членом официальных делегаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Cовместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве.

Кроме того, членами официальных делегаций в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:

1. Протокол о сотрудничестве между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Управлением государственных архивов при Президенте Турецкой Республики.

2. Меморандум о сотрудничестве в области средств массовой информации между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Управлением коммуникаций при Аппарате Президента Турецкой Республики.

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов.

4. Техническое задание к Соглашению о торговле услугами между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой.

5. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля.

6. Меморандум о сотрудничестве в области лесного хозяйства между Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Главным управлением лесного хозяйства Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики.

7. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

8. Меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством индустрии и технологий Турецкой Республики.

9. Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки.

10. Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военных архивов, военной истории, музееведения и военных публикаций.

11. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области образования.

12. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области кинематографии.

13. Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Турецкой Республики в области молодежной политики.

14. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики.