Какие классы второй смены не пойдут в школу 24 января в Астане

Из-за морозов столичное управление образования приняло решение по поводу учащихся второй смены

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На «дистанционку» перевели учеников 0-9 классов второй смены в столице, передает Kazpravda.kz

«В связи с ухудшением погодных условий 24 января учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», – сообщили в госоргане.

Накануне вечером стало известно, что в связи с ухудшением погодных условий 24 января учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены перейдут на дистанционный формат обучения.

В Астане, по данным синоптиков, днем -26 мороза, ночью -34.

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