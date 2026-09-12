Работать непросто, но мы справимся

Столица
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Международный саммит социальных предпринимателей прошел в столице

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Целью мероприятия его организаторы анонсировали содействие нетворкингу, обмену опытом и лучшими практиками в решении социальных проблем, а также привлечению инвестиций для развития предпринимательства. «Четыре года назад мы объясняли, кто такой социальный предприниматель, а сегодня говорим о том, как сектору расти и выходить на международный уровень» – таков был лейтмотив саммита.

Масштабное событие принимала Астана, куда съехались несколько сотен делегатов из всех уголков республики и соседних стран. Официальное открытие состоялось в столичном Казахском музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева.

В приветственном выступлении президент Social Innovation Hub Эмин Аскеров выразил всем участникам благодарность за их труд и неравнодушие:

– Путь наш нелегок, и не все понимают, чем конкретно мы занимаемся. Но я всегда говорю: мы – те самые истинные патриоты, потому что думаем о том, кому оставить нашу страну, какое поколение будет ею управлять. Да, нам непросто, но мы справимся!

Отечественным социальным предпринимателям действительно приходится непросто. По словам Эмина Аскерова, в мире частными международными организациями выделяется до 400 млрд долларов на поддержку соцпроектов. До Казахстана не доходит даже 3% от этой суммы, в том числе и потому, что казахстанские бизнесмены зачастую не знают, как работать с международниками. Просвещению на эту тему, к слову, была посвящена одна из сессий саммита.

Эмин Аскеров также поблагодарил столичный акимат за поддержку, которая позволяет Астане лидировать по всем показателям этого сектора, и Министерство науки и высшего образования, где по инициативе его главы Саясата Нурбека выделено 20 грантов в магистратуре по специальности «социальное предпринимательство».

О важности развития сферы говорила со сцены и заместитель председателя Курултая Динара Закиева. Она напомнила: по инициативе Главы государства в стране сформирована законодательная основа для развития данного направления – был принят закон, впервые определивший правовой статус социальных предпринимателей.

– Документ закрепил финансовые, инфраструктурные и консультационные меры господдержки. Сегодня социальное предпринимательство развивается как самостоятельное направление и становится важным партнером государства в решении общественных задач, – сказала вице-спикер.

Динара Закиева напомнила, что в Казахстане ведется реестр субъектов социального предпринимательства. Включенные в него могут претендовать на меры господдержки в соответствии с законом.

Отдельного внимания заслуживают региональные инициативы. Сильный проект, созданный в небольшом городе, не должен оставаться локальным только из-за нехватки информации, специалистов и иных мер поддержки. А успешные решения следует изучать, распространять и адаптировать с учетом особенностей регионов. И здесь, акцентировала Динара Закиева, особенно важны объединенные усилия государства, бизнеса, экспертного сообщества и социальных предпринимателей, главным критерием совместной работы которых должен быть измеримый общественный результат.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Эльдар Кузенбаев рассказал подробнее о реестре социальных предпринимателей. Так, на сегодня в нем числится около 1 800 субъектов, где работают порядка 16 тыс. человек. С апреля этого года социальные предприниматели закреплены как отдельная категория работодателя на субсидируемых рабочих местах. Количество этих мест увеличится еще на 50%.

Напомним, с 2023 года более 1 500 социальных предпринимателей участвуют в организации субсидируемых рабочих мест. Государство компенсирует часть заработной платы работников через активные меры содействия занятости. Последними уже охвачено порядка 10 тыс. человек.

– Наша задача не только обеспечить выплаты, но и сопровождать человека к обучению, занятости и устойчивому доходу. Эти вопросы будем решать системно: усиливать адресную поддержку, формализовывать занятость, развивать обучение под запросы наших работодателей, – сообщил Эльдар Кузенбаев.

Официальная часть саммита также включала в себя церемонию награждения Best Social Entrepreneur 2026 Awards, где награды вручили в нескольких номинациях, например «Лучший социальный предприниматель в сфере экологии – 2026». Познакомиться с номинантами можно было в фойе театра. Все они стали участниками выставки Ethnic Heritage Fair – тематической этноярмарки изделий ручной работы и товаров местного производства.

Одна из участниц Айгерим Бисманова (г. Уральск) представила свой семейный бизнес – ИП Dastur. Они производят деревянные изделия и посуду в национальном стиле. При изготовлении мастера не используют лаковое покрытие, пропитывая дерево исключительно льняным маслом. В команде трудятся 15 человек, часть из которых люди с особыми потребностями.

Еще один уникальный проект – инклюзивный театр моды Bolashak, созданный мамами особенных ребятишек. Здесь 20 деток до 14 лет находят себя в искусстве: танцуют, поют, участвуют в показах мод. Филиал в Астане, но пока родителям непросто, своего помещения нет, а существуют они исключительно за счет личных средств, рассказали мамы Даметкен Саидова и Ботагоз Бейбитхан.

Социальный предприниматель Алексей Кирюхов привез из Усть-Каменогорска уникальный проект-игру из 2 400 деталей. Автор разработки – академик Академии педагогических наук, профессор Наталья Ахаева. Модульная система Valeo подходит как для нормотипичных, так и особенных учеников, а также для воспитанников дошкольных учреждений. Все продумано до мелочей: выполняя задание, у ребенка одновременно задействуются мышцы (увесистый деревянный балансир в помощь) и определенные зоны мозга – работа направлена на внимание, образное и абстрактное мышление.

#Астана #столица #предприниматели #Международный саммит

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