Студенты столичных вузов присоединились к проекту «Читающая нация»

Столица
Дана Аменова
корреспондент

Проект реализуется по двум ключевым направлениям

Фото: акимат Астаны

ВУЗы Астаны объединят студентов, магистрантов и докторантов в национальном марафоне «Кітап оқитын ұлт», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В столице руководство 19 высших учебных заведений столицы совместно с Проектным офисом «Кітап оқитын ұлт» и Управлением по вопросам молодежной политики обсудили механизмы реализации масштабного просветительского проекта,

В столичных вузах дали старт шестимесячному книжному марафону, направленному на системное вовлечение в культуру чтения всего академического сообщества - от студентов до профессорско-преподавательского состава и ученых. Подать заявку и пройти все этапы участники смогут на единой цифровой платформе

Национальный проект «Читающая нация» предназначен для укрепления интеллектуального потенциала, развития аналитического мышления и поддержки национальной литературы. Столица как ведущий образовательный центр страны призвана задать высокие стандарты участия и стать примером для других регионов.

Программа марафона рассчитана на период с сентября 2026 года по март 2027 года. Участникам предстоит ознакомиться с рекомендуемым списком из 15 произведений, пройти этап оценки знаний и принять участие в итоговых испытаниях.

Проект реализуется по двум ключевым направлениям:

«Читающий университет»  для студентов бакалавриата, магистрантов и докторантов;

«Читающий интеллектуал»  для преподавателей, исследователей и сотрудников высших учебных заведений.

В каждом университете столицы будет развернута инфраструктура поддержки марафона: создаются информационные уголки «Зерделі ұлт», назначаются ответственные координаторы и педагоги-наставники, организуется работа читательских клубов.
По итогам марафона победители и наиболее активные участники будут отмечены ценными призами и государственными наградами на республиканском уровне.

«Развитие культуры чтения – стратегическая задача, требующая консолидации всех институтов образования. Мы призываем университетское сообщество столицы - наших студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей - стать драйверами этого движения. Проект «Кітап оқитын ұлт» создан не для формального охвата, а для того, чтобы книга оставалась фундаментальным источником знаний, аналитического мышления и личного роста в эпоху цифровых трансформаций», – отметил руководитель Регионального проектного офиса «Кітап оқитын ұлт» по г. Астане Жаксыбай Буранбаев.

Проект объединяет читательские движения в школах, колледжах, вузах, молодежные организации, государственные структуры и частный сектор.

Единая цифровая экосистема обеспечивает удобную регистрацию, доступ к материалам, автоматизированный учет участников, мониторинг прогресса, независимую оценку знаний и прозрачную систему подведения итогов по всей стране.

#Астана #проект #акимат #студенты #«Читающая нация»

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