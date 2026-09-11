Дождливые и прохладные выходные ожидают казахстанцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие выходные погоду на большей части территории Казахстана будут определять циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В стране ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, местами возможны грозы, усилится ветер.

На юге Казахстана пока сохранится теплая погода. В северных регионах после теплых и сухих дней ожидается заметное похолодание, а также пройдут дожди, местами сильные, усилится ветер.

Тем временем на западе страны погода постепенно стабилизируется: дожди прекратятся, а температура воздуха начнет повышаться. В дневные часы температура воздуха заметно понизится на севере до +13+20 °С, в центральных регионах до +15+25 °С. На западе ожидается постепенное повышение температуры до +20+30 °С.