Дождливые и прохладные выходные ожидают казахстанцев

Погода

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 12-14 сентября, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие выходные погоду на большей части территории Казахстана будут определять циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В стране ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, местами возможны грозы, усилится ветер.

На юге Казахстана пока сохранится теплая погода. В северных регионах после теплых и сухих дней ожидается заметное похолодание, а также пройдут дожди, местами сильные, усилится ветер.

Тем временем на западе страны погода постепенно стабилизируется: дожди прекратятся, а температура воздуха начнет повышаться. В дневные часы температура воздуха заметно понизится на севере до +13+20 °С, в центральных регионах до +15+25 °С. На западе ожидается постепенное повышение температуры до +20+30 °С.

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