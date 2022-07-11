Каким должен стать финсектор Казахстана к 2030 году

Концепция макроустойчивости

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сообщило, каким финсектор республики должен стать к 2030 году.

В ходе заседания Высшего совета по реформам председатель АРРФР Мадина Абылкасымова представила проект Концепции развития финансового сектора Казахстана до 2030 года, разработанный по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Как было отмечено на заседании, концепция разработана совместно с Национальным банком, Правительством, Ассоциацией финансистов Казахстана, участниками финансового рынка и экспертами и, таким образом, отражает как запросы участников рынка, так и видение регулятора. Кроме того, к разработке документа были привлечены международные организации – Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и компания Ernst&Young.

Говоря о текущем состоянии финансового рынка, Мадина Абылкасымова сообщила, что за последние пять лет совокупные активы финансовой системы увеличились на 74,5% – до 44,3 трлн тенге. Это составляет 54,5% к ВВП, что существенно уступает показателям стран, находящихся на схожих этапах экономического развития.

Финансовая система в Казахстане характеризуется «банкоцентричной моделью» – на банки приходится до 85% активов финансовой системы и лишь 15% – на остальные секторы финансового рынка. Между тем все секторы финансового рынка за последние пять лет показали стабильный рост.

В банковском секторе, несмотря на списание около 7 трлн тенге проблемных кредитов, кредитный портфель вырос на 46% – до 18,5 трлн тенге, что составляет 22,5% к ВВП.

Активы страховых организаций за пятилетие выросли вдвое (до 1,8 трлн тенге) и достигли 2,3% к ВВП, что связано с ростом объемов страховых премий.

В свою очередь на фондовом рынке капитализация составила 44,2 трлн тенге, или 53,8% по отношению к ВВП, увеличившись за пять лет на 70%. В структуре капитализации 65% приходится на акции, 35% – на облигации.

Микрофинансовый сектор занимает все большую роль в финансировании МСБ. В связи с включением в периметр регулирования всех кредитных организаций объем микрокредитов с 2019 года вырос более чем в 4,5 раза – до 1,4 трлн тенге. В структуре микрокредитов 49% приходится на займы бизнесу и индивидуальным предпринимателям.

По информации авторов концепции, на фоне внешней макроэкономической неустойчивости и экономических шоков приоритетом финансовых регуляторов остается сохранение финансовой стабильности, усиление макропруденциальной политики и риск-ориентированного надзора.

Отмечается, что одним из драйверов развития на финансовом рынке сегодня стали финансовые технологии и цифровые инновации. Происходит ускоренная трансформация традиционных бизнес-моделей финансовых организаций с применением новых технологий. Между тем среди локальных вызовов можно выделить прежде всего невысокую степень участия финансового сектора в финансировании экономики

По оценке регуляторов, банковское кредитование экономики сдерживается низким качеством корпоративных заемщиков, что обусловлено закредитованностью большинства предприятий реального сектора и их низким уровнем рентабельности и капитализации.

При этом долгосрочное кредитование сдерживается краткосрочной базой фондирования банков, а также усилением влияния валютных и процентных рисков. Кроме того, формированию полноценной рыночной среды на кредитном рынке препятствует значительная доля участия государства в прямом кредитовании экономики и субсидирование бизнеса по нерыночным ставкам.

Разработанный документ предусматривает переход от антикризисного регулирования к устойчивому развитию финансового рынка.

Как ожидается, финансовый рынок в ближайшие годы будет развиваться в соответствии с пятью ключевыми принципами. Первым является принцип обеспечения положительного эффекта от развития финансового сектора на экономический рост. Вторым – создание условий для развития финансовых технологий и внедрения инновационных продуктов и услуг.

В-третьих, планируется поддерживать финансовую стабильность, ориентированную на обеспечение устойчивости и непрерывности деятельности финансовых институтов.

Кроме того, концепция предполагает развитие конкуренции и создание равных условий деятельности для всех финансовых организаций, а также повышение финансовой инклюзии и предоставление равных условий доступа к финансовым продуктам и услугам для всех потребителей. Учитывая упомянутую выше «банкоцентричность» финансового сектора страны, особое внимание в документе уделено вопросам финансирования экономики и развития банковского сектора.

«Основной задачей банковского сектора должно стать стимулирование роста экономики через эффективное перераспределение денежных ресурсов. Для этого предусмотрены инициативы по увеличению доли рыночного кредитования экономики, в том числе путем пруденциального стимулирования для высвобождения капитала и ликвидности на расширение кредитования бизнеса», – информирует АРРФР.

Кроме того, планируется поэтапное сокращение участия государства в программах прямого финансирования экономики, что обеспечит замещение государственного финансирования в крупных и капиталоемких инвестиционных проектах ресурсами финансового рынка.

«Необходимо прекращение государственной поддержки нежизнеспособных предприятий, а также совершенствование процедур реабилитации и банкротства несостоятельных должников», – подчеркивают авторы документа.

Наряду с этим продолжится развитие альтернативных инструментов финансирования, таких как факторинг, лизинг, синдицированное кредитование, государственно-частное партнерство.

Предполагается, что для вовлечения стрессовых активов в экономический оборот будут созданы институциональные условия для появления частных инвесторов и управляющих на рынке стрессовых активов, а также проработан вопрос создания цифровой платформы для совершения сделок со стрессовыми активами.

Концепция предполагает активное развитие и небанковского сектора, а также рынка микрофинансирования. Отмечается, что рынок микрофинансирования играет важную роль в повышении доступности финансовых услуг для широких слоев населения и представителей малого бизнеса в регионах.

Для микрофинансовых организаций (МФО) будет расширен спектр предоставляемых услуг, включая агентские, платежнорасчетные и консультационные услуги для бизнеса. Предполагается, что вовлечение МФО в реализацию государственных программ развития бизнеса, в особенности на селе, будет содействовать развитию аграрной отрасли и обеспечению занятости в регионах.

В рамках пропорционального регулирования будет рассмотрен вопрос ослабления регуляторной нагрузки для участников рынка, не имеющих системного риска, – это кредитные товарищества и ломбарды.

Все предусмотренные концепцией меры призваны способствовать достижению ее главной цели, которая определена как «формирование интегрированного в международное пространство, устойчивого и конкурентоспособного финансового рынка, который обеспечивает весомый вклад в стабильный и инклюзивный экономический рост Казахстана и улучшение благосостояния населения».