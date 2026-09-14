Исследование IMD: Казахстан вошел в топ-40 конкурентоспособных экономик мира

Казахстан расположился на 38-м месте в международном рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик мира, став единственным государством среди стран СНГ, вошедшим в этот список. Об этом говорится в итогах глобального исследования, опубликованного IMD World Competitiveness Center.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодное исследование швейцарского центра IMD World Competitiveness Center оценивает экономику 70 стран мира по четырем ключевым направлениям: экономические показатели, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. В нынешнем списке Казахстан набрал 65.4 балла и занял 38-е место.

На вершине рейтинга расположились 10 ведущих стран мира, такие как Сингапур (100 баллов), Гонконг (95.6 балла), Швейцария (95.3 балла), Тайвань (94.3 балла), ОАЭ (94.1 балла), Дания (94.1 балла), Ирландия (94.1 балла), Нидерланды (90.1 балла), Швеция (88.5 балла) и США (86.8 балла).

В данном глобальном списке Казахстан за счет своих показателей опередил ряд государств, в числе которых Испания, Португалия, Польша, Италия и Аргентина.

В индивидуальном профайле страны по четырем ключевым направлениям зафиксированы следующие показатели: по эффективности правительства (Government Efficiency) Казахстан набрал 63.0 балла и занял 23-е место. В направлении эффективности бизнеса (Business Efficiency) страна завоевала 23-е место с результатом в 66.5 балла.

Кроме того, показатель инфраструктуры (Infrastructure) составил 46.2 балла, в этой сфере страна расположилась на 43-м месте, а по направлению экономических показателей (Economic Performance) закрепилась на 57-м месте с 43.5 баллами.

В рамках исследования также представлены основные макроэкономические показатели Казахстана: объем валового внутреннего продукта (ВВП) составил 306.2 миллиарда долларов, по этому показателю страна заняла 44-е место.

ВВП по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения достиг 45,286.3 доллара, закрепив за собой 43-е место. Реальный рост ВВП страны составил 6.5%, по этому показателю страна расположилась на 6-м месте.

При этом численность населения составила 20.4 миллиона человек (32-е место), уровень безработицы — 4.6% (31-е место), а инфляция потребительских цен — 11.4% (65-е место).