Производство растительного масла в Казахстане растёт высокими темпами

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По итогам января–июля 2026-го выпуск рафинированного и нерафинированного растительного масла достиг 673,2 тыс. тонн, увеличившись за год на 29,1%. Для сравнения: в январе–июле 2016-го в стране было произведено 166,6 тыс. тонн растительного масла. Таким образом, за 10 лет объём выпуска вырос в 4 раза, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom

При этом рост производства в последние годы заметно ускорился. В январе–июле 2023 года выпуск составлял 389,9 тыс. тонн, в 2024-м — 427,4 тыс. тонн, а в 2025-м — уже 521,3 тыс. тонн.

Основу производства формирует подсолнечное масло. В январе–июле 2026-го выпуск нерафинированного подсолнечного масла составил 473,1 тыс. тонн (рост — на 29,4% за год), рафинированного — 104,8 тыс. тонн (рост — на 13,5%). На эти два вида суммарно пришлось 85,8% всего произведённого в стране растительного масла.

Наиболее заметно среди остальных представленных видов увеличился выпуск рафинированного рапсового масла: на 96,2%, до 60,2 тыс. тонн. Производство соевого масла, напротив, сократилось на 9,2%, до 7,9 тыс. тонн, хлопкового — на 29,7%, до 3,3 тыс. тонн.

Выпуск растёт на фоне расширения сырьевой базы. В 2025 году в Казахстане сбор урожая масличных культур составил рекордные 4,9 млн тонн. В текущем году расширение продолжается: под урожай 2026-го масличными культурами засеяно 5,2 млн гектаров — на 30% больше, чем годом ранее. Посевные площади подсолнечника достигли рекордных 2,2 млн гектаров, увеличившись на 25% за год и в 2,3 раза по сравнению с 2021-м.

Одновременно с производством быстро увеличиваются объёмы внешних поставок. За январь–июнь 2026-го отечественные производители обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на растительные масла на 85,8%, против 82,5% годом ранее. Импорт вырос лишь на 1,8%, до 97,1 тыс. тонн, тогда как производство увеличилось на 30,3%. В результате доля импорта сократилась с 17,5% до 14,2%.

При этом увеличение производства сопровождается ещё более быстрым ростом объёма внешних поставок. За первое полугодие экспорт растительного масла достиг 560,6 тыс. тонн, увеличившись за год на 46,2%. Реализация на внутреннем рынке, напротив, сократилась на 24,5%, до 121,1 тыс. тонн.

Ещё сильнее экспортная направленность заметна на рынке подсолнечного масла. В январе–июне его производство выросло на 28,2%, до 498,5 тыс. тонн, тогда как импорт сократился на 2,8%, до 66,3 тыс. тонн. Отечественные производители обеспечили спрос на 88,3% (годом ранее — на 85,1%). При этом экспорт увеличился на 41,2%, до 481 тыс. тонн, а реализация на внутреннем рынке уменьшилась на 28%, до 83,9 тыс. тонн.

Экспортные позиции страны заметно укрепились и в глобальном масштабе. По итогам 2025 года Казахстан занял шестое место в мире по экспорту подсолнечного масла и вторую строчку среди его поставщиков на рынок Китая. Казахстанская масложировая продукция поставляется более чем в 20 стран. За январь–июнь текущего года экспорт подсолнечного масла из РК в денежном выражении достиг 533 млн долл. США. Подсолнечное масло вошло в число основных позиций казахстанского несырьевого и обработанного экспорта.

На фоне быстрого роста производства и экспорта растительное масло продолжает дорожать на внутреннем рынке, хотя темпы роста цен заметно ниже прошлогодних. В августе 2026-го оно стоило в среднем на 7,7% больше, чем годом ранее. В августе 2025-го удорожание составляло 30%. При этом в августе 2023-го цены снизились на 8,5% за год, а в августе 2024 года — на 15,9%.

В течение текущего года рост цен был сравнительно умеренным. В январе растительное масло подорожало на 2,3% к предыдущему месяцу, в феврале — ещё на 1,3%. В марте рост составил 0,2%, в апреле цены не изменились, а в мае снизились на 0,4%. В июне они также остались на прежнем уровне, в июле увеличились на 0,9%, в августе — на 0,6%. В итоге с начала года растительное масло подорожало на 4,9%.

Рост цен существенно различается в региональном разрезе. Сильнее всего растительное масло за год подорожало в Костанайской области: на 15,5%. Далее следуют Западно-Казахстанская (на 12,2%), Алматинская, Жамбылская (на 10,8% в каждом из регионов) и Улытауская (на 10,5%) области, а также Алматы (на 10,1%). Наиболее умеренный рост цен был отмечен в Северо-Казахстанской (на 3%), Мангистауской (на 3,3%), Актюбинской (на 3,5%) и Жетысуской (на 3,8%) областях.

Среди отдельных видов продукции подсолнечное масло в августе стоило на 7,5% больше, чем годом ранее. Оливковое масло подорожало заметно сильнее: на 15,7%. При этом цены на подсолнечное масло заметно менялись в последние годы: в августе 2023 года оно подешевело на 9,2% за год, в 2024-м — на 17,2%, после чего в 2025 году подорожало на 30,6%.

Средняя розничная цена подсолнечного масла в Казахстане в августе текущего года составляла 904 тг за литр. Дороже всего среди представленных городов оно стоило в Жезказгане: 1 тыс. тг. Далее следуют Талдыкорган (950 тг), Конаев (948 тг) и Уральск (941 тг). Дешевле всего литр подсолнечного масла обходился в Туркестане (821 тг), Шымкенте (828 тг) и Петропавловске (834 тг). Разница между максимальной и минимальной ценой составила 202 тг.

При этом на мировом рынке складывается неоднозначная ситуация. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в августе 2026 года мировой индекс цен на растительные масла достиг максимального уровня с июня 2022-го. За месяц он увеличился на 0,6%, причём рост продолжался третий месяц подряд. На увеличение индекса повлияло удорожание пальмового и соевого масла. Международные цены на подсолнечное и рапсовое масло, напротив, снизились.

Растительное масло постепенно становится для Казахстана не только продуктом внутреннего потребления, но и заметным экспортным товаром. Дальнейшее расширение сырьевой базы и переработки может усилить позиции страны на внешних рынках, однако для потребителей рост производства сам по себе ещё не означает более доступных цен.