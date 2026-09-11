В Казахстан не пропустили более 250 тысяч куриных яиц из России

Партию яиц возвратили в Российскую Федерацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз
На границе с Российской Федерацией пресекли попытку ввоза в Казахстан 252 тысяч куриных яиц без обязательных ветеринарных сопроводительных документов.
Груз направлялся из Российской Федерации в город Байконыр.
По факту нарушения составлены соответствующий акт и административный протокол. Партия яиц возвращена в Российскую Федерацию.
Перевозчику разъяснены требования ветеринарного законодательства и правила перемещения подконтрольной продукции через государственную границу.