В Казахстан не пропустили более 250 тысяч куриных яиц из России

Партию яиц возвратили в Российскую Федерацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На границе с Российской Федерацией пресекли попытку ввоза в Казахстан 252 тысяч куриных яиц без обязательных ветеринарных сопроводительных документов.

Груз направлялся из Российской Федерации в город Байконыр.

По факту нарушения составлены соответствующий акт и административный протокол. Партия яиц возвращена в Российскую Федерацию.

Перевозчику разъяснены требования ветеринарного законодательства и правила перемещения подконтрольной продукции через государственную границу.