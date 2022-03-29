Преуспевающий фермер Александр Черкас мечтает приблизить свою деревню Городецкое к городу, а потому не жалеет ни сил,

ни средств на содержание дороги.

Эти 8 километров дороги еще несколько лет назад в распутицу и после бурана становились непреодолимым препятствием. С появлением же в селе фермерского хозяйства «Городецкое» дорога теперь в любое время года находится в рабочем состоянии. Летом на ней производится подсыпка щебнем, зимой осуществляется регулярная расчистка.

– Если вечером пошел снег, то уже рано утром трактора начинают расчистку, – говорит бывший водитель – 82-летний Николай Гоцак.

– Значит, жить можно? Село преображается?

– Да, Александр Леонидович очень много делает для деревни. Как только он принялся за дело, все сразу изменилось. Дорога проезжая зимой и летом! А какое благоустройство проведено под его началом! Он готов помочь нам и в радости, и в горе. К нему все обращаются. Хозяин изумительный! Все село на нем держится.

Вторит старожилу и аким Городецкого сельского округа Гульмира Капеева:

– По инициативе Александра Черкаса в нашей школе сделали большой ремонт. Заменили кровлю. Провели холодное и горячее водоснабжение, оборудовали теплые туалеты, построи­ли входную группу. Приобрели спортивный инвентарь. Александр Леонидович оплачивает поездки спортсменов на соревнования. Люди получают у него достойную зарплату, а он еще и бесплатно кормит их в столовой.

Все, с кем нам удалось поговорить, отмечали главную черту фермера: искреннее желание помочь людям.

Бывший начальник областного управления культуры Рустам Бикенев так, например, отозвался о своем товарище:

– Когда тебе трудно, он всегда приходит на помощь. Умный, искренний, заботливый человек. За свое хозяйство болеет душой.

Благодаря предприимчивос­ти и трудолюбию Александр Черкас сумел довольно быстро превратить небольшое фермерское хозяйство в социально ориентированное и успешное агротехническое формирование, специализирующееся на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур, производстве кормов, развитии животноводства. Крупный рогатый скот представлен наиболее продуктивной породой – абердин-ангус. Есть также 350 лошадей, все с отличной родословной.

В хозяйстве много современной техники (комбайны «Акрос», Claas). Сохранились также ­К-700. Так, например, восстановлен «Кировец», которому более полувека. Сам хозяин любит «погонять» на нем. Может заменить механизатора на любом комбайне, тракторе или посевном комплексе.

Зимой у Черкаса работают 30 человек, но он готов обеспечить круглогодичной работой гораздо больше людей, только вот парадокс: деревенские люди не стремятся работать еще и зимой.

– Причина мне неясна, – не­доумевает Александр Леонидович, – они, будто медведи, которые летом накопили жир, а зиму пережидают в берлоге. При этом мы создаем для них благоприятные условия. Помогаем вспахивать огороды, вывозить навоз, обеспечиваем фуражом и грубыми кормами. В этом году заложили шесть фундаментов, поставили каркасы пяти домов... Создаем новые рабочие места, за хороший труд дарим новые автомобили, у нас бесплатное двухразовое питание. Обеспечиваем спец­одеждой. И все равно не хватает людей. Точнее, они есть, но работать не хотят.

– Если бы вам представилась возможность выступить с высокой трибуны, о чем бы вы сказали?

– Основная проблема на селе – кадровая. Чтобы ее решить, нужно уравнять условия жизни в городе и селе. Чтобы человек на селе не ощущал себя ущемленным.

– Какова составляющая успеха в животноводстве?

– Для него должен быть успех в растениеводстве. На одном животноводстве далеко не уедешь.

– Повезло вам, земля тут плодородная. Говорят, воткни черенок – он вскоре прорастет.

– Жить, конечно, можно. Земля благодатная. Но в последние годы дожди почему-то обходят стороной. Какая-то аномальная зона. Только благодаря передовым методам ведения хозяйства, грамотному применению удобрений и стимуляторов роста мы добиваемся неплохих результатов. Я постоянно учусь, посещаю семинары.

– Кроме работы, что еще увле­кает вас?

– Спорт. В молодости играл в волейбол, занимался классической борьбой. Но мой самый любимый спорт – конный. С детства люблю лошадей. Поэтому разводим верховые породы. Есть чистокровный костанайский жеребец – внук знаменитого Неона. Но главное для меня – это все-таки работа. Работа в удовольст­вие. По профессии я ветврач. Попал сюда по распределению. Добросовестно работал всегда и везде. Однажды меня даже пригласили в российскую деревню. Я уехал, но вскоре вернулся. Потому что здесь родина, здесь все знакомое. Считаю, надо просто уравнять условия жизни в городе и селе – и тогда Городецкое будет еще тысячу лет жить и процветать!