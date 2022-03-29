Статьи
Какое Городецкое не мечтает стать городом?
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

Преуспевающий фермер Александр Черкас мечтает приблизить свою деревню Городецкое к городу, а потому не жалеет ни сил,
ни средств на содержание дороги.

Эти 8 километров дороги еще несколько лет назад в распутицу и после бурана становились непреодолимым препятствием. С появлением же в селе фермерского хозяйства «Городецкое» дорога теперь в любое время года находится в рабочем состоянии. Летом на ней производится подсыпка щебнем, зимой осуществляется регулярная расчистка.

– Если вечером пошел снег, то уже рано утром трактора начинают расчистку, – говорит бывший водитель – 82-летний Николай Гоцак.

– Значит, жить можно? Село преображается?

– Да, Александр Леонидович очень много делает для деревни. Как только он принялся за дело, все сразу изменилось. Дорога проезжая зимой и летом! А какое благоустройство проведено под его началом! Он готов помочь нам и в радости, и в горе. К нему все обращаются. Хозяин изумительный! Все село на нем держится.

Вторит старожилу и аким Городецкого сельского округа Гульмира Капеева:

– По инициативе Александра Черкаса в нашей школе сделали большой ремонт. Заменили кровлю. Провели холодное и горячее водоснабжение, оборудовали теплые туалеты, построи­ли входную группу. Приобрели спортивный инвентарь. Александр Леонидович оплачивает поездки спортсменов на соревнования. Люди получают у него достойную зарплату, а он еще и бесплатно кормит их в столовой.

Все, с кем нам удалось поговорить, отмечали главную черту фермера: искреннее желание помочь людям.

Бывший начальник областного управления культуры Рустам Бикенев так, например, отозвался о своем товарище:

– Когда тебе трудно, он всегда приходит на помощь. Умный, искренний, заботливый человек. За свое хозяйство болеет душой.

Благодаря предприимчивос­ти и трудолюбию Александр Черкас сумел довольно быстро превратить небольшое фермерское хозяйство в социально ориентированное и успешное агротехническое формирование, специализирующееся на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур, производстве кормов, развитии животноводства. Крупный рогатый скот представлен наиболее продуктивной породой – абердин-ангус. Есть также 350 лошадей, все с отличной родословной.

В хозяйстве много современной техники (комбайны «Акрос», Claas). Сохранились также ­К-700. Так, например, восстановлен «Кировец», которому более полувека. Сам хозяин любит «погонять» на нем. Может заменить механизатора на любом комбайне, тракторе или посевном комплексе.

Зимой у Черкаса работают 30 человек, но он готов обеспечить круглогодичной работой гораздо больше людей, только вот парадокс: деревенские люди не стремятся работать еще и зимой.

– Причина мне неясна, – не­доумевает Александр Леонидович, – они, будто медведи, которые летом накопили жир, а зиму пережидают в берлоге. При этом мы создаем для них благоприятные условия. Помогаем вспахивать огороды, вывозить навоз, обеспечиваем фуражом и грубыми кормами. В этом году заложили шесть фундаментов, поставили каркасы пяти домов... Создаем новые рабочие места, за хороший труд дарим новые автомобили, у нас бесплатное двухразовое питание. Обеспечиваем спец­одеждой. И все равно не хватает людей. Точнее, они есть, но работать не хотят.

– Если бы вам представилась возможность выступить с высокой трибуны, о чем бы вы сказали?

– Основная проблема на селе – кадровая. Чтобы ее решить, нужно уравнять условия жизни в городе и селе. Чтобы человек на селе не ощущал себя ущемленным.

– Какова составляющая успеха в животноводстве?

– Для него должен быть успех в растениеводстве. На одном животноводстве далеко не уедешь.

– Повезло вам, земля тут плодородная. Говорят, воткни черенок – он вскоре прорастет.

– Жить, конечно, можно. Земля благодатная. Но в последние годы дожди почему-то обходят стороной. Какая-то аномальная зона. Только благодаря передовым методам ведения хозяйства, грамотному применению удобрений и стимуляторов роста мы добиваемся неплохих результатов. Я постоянно учусь, посещаю семинары.

– Кроме работы, что еще увле­кает вас?

– Спорт. В молодости играл в волейбол, занимался классической борьбой. Но мой самый любимый спорт – конный. С детства люблю лошадей. Поэтому разводим верховые породы. Есть чистокровный костанайский жеребец – внук знаменитого Неона. Но главное для меня – это все-таки работа. Работа в удовольст­вие. По профессии я ветврач. Попал сюда по распределению. Добросовестно работал всегда и везде. Однажды меня даже пригласили в российскую деревню. Я уехал, но вскоре вернулся. Потому что здесь родина, здесь все знакомое. Считаю, надо просто уравнять условия жизни в городе и селе – и тогда Городецкое будет еще тысячу лет жить и процветать!

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Статьи
Штиль или затишье перед штормом?
Статьи
Модернизация сделает Казахстан сильнее
Статьи
Как приблизить новоселье?
Статьи
Взять кредит – не поле перейти
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021