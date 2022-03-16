Общество Каков риск столкнуться с рейдерским захватом бизнеса в Казахстане 16 марта 2022 г. 0:45 Ныгмет Кадиша корреспондент Одним из проблемных вопросов развития бизнеса в Казахстане является противодействие рейдерскому захвату. Какие меры в этой связи принимаются органами прокуратуры, рассказывает начальник Службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов. – Сапарбек Айтуович, расскажите о результатах работы в части противодействия рейдерству за период с начала 2011 года, когда в Казахстане ввели уголовную ответственность за это преступление, и по сегодняшний день. – Введение уголовной ответственности за рейдерство было нацелено на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. И, в принципе, мы за этот период достигли уже немало. В целом подследственность за расследованием таких уголовных дел определена за Службой экономических расследований и Антикоррупционной службой. Так вот, за 10 лет работы по фактам рейдерства ими было зарегистрировано 89 преступлений, из них 13 дел направлены в суд. Проведенный анализ уголовных дел и приговоров указанной категории показал, что рейдерство осуществлялось путем приобретения доли участия в предприятии и установления незаконного контроля над ним. К примеру, в 2016 году в городе Алматы директор ТОО произвел его перерегистрацию, выведя из состава второго соучредителя. Затем он обратился к частному судебному исполнителю, с помощью которого аресты были наложены на расчетный счет предприятия и промышленную базу. А в прошлом году в Жамбылской области осудили двух фигурантов, которые путем подделки подписей на собрании учредителей завладели предприятием по производству глиняных изделий. В том же 2021-м за захват организации в столице были осуждены еще 10 лиц. Они установили контроль над юридическим лицом путем внесения в протокол собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования. К слову, сотрудникам полиции преступники предъявляли правоустанавливающие документы с заявлениями о наличии гражданско-правового спора, завуалировав таким образом обычное рейдерство под внешне законные гражданско-правовые отношения. При этом нередко такие преступления совершались с участием членов организованных преступных групп. Так, в Актюбинской области членами ОПГ захвачено товарищество. Под угрозой применения физической расправы составлен подложный протокол общего собрания учредителей и произведена смена директора ТОО. Захват бизнеса в данном случае был совершен вне рамок гражданского законодательства и криминальными (насильственными) методами. – Хотелось бы разобраться, что конкретно включает в себя понятие рейдерства в целом и какие угрозы оно представляет для нашего общества? – Для более точного понимания правовой природы рейдерства необходимо четкое видение механизмов его применения в международной практике. Зарубежный опыт свидетельствует, что в уголовном законодательстве большинства стран отсутствует понятие и отдельный состав рейдерства. В США, Великобритании, Франции и Канаде рейдерство объясняется через понятия «враждебное и недружественное поглощение», «корпоративный захват». При этом не всякое поглощение, слияние или захват предприятий рассматриваются в уголовно-правовой плоскости, наоборот, как правило, все правовые отношения в данной области регулируются гражданским законодательством. А в странах СНГ привлечение к ответственности за рейдерство осуществляется путем установления уголовной ответственности за отдельные формы и способы, которыми осуществляется захват юридического лица. Но Уголовный кодекс Республики Казахстан содержит термин «рейдерство» и рассматривает его как отдельный состав уголовного правонарушения. При этом западная и американская модель, в отличие от нашей, разделяет факты рейдерских захватов от уголовно-правовых последствий, наступивших при незаконном поглощении предприятий, и квалифицирует эти деяния по отдельным составам, то есть уголовная ответственность наступает только за те действия, которые повлекли незаконное поглощение. – Какие конкретные меры приняты Генеральной прокуратурой РК в части противодействия рейдерству и незаконным действиям контролирующих органов в отношении предпринимателей? – Совместно с правоохранительными органами нами принят комплекс дополнительных мер, направленных на противодействие рейдерству. В частности, в рамках исполнения пункта 37 Общенационального плана по реализации Послания Главы государства народу Казахстана разработаны законодательные поправки в УК. 2 июля 2021 года, к примеру, принят закон по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц. Введен новый состав «внешнего, силового» рейдерства, когда захват происходит с использованием ресурсов и полномочий правоохранительных, контролирующих и иных органов либо в судебном порядке. А кроме того, часть 1 статьи 249 Уголовного кодекса дополнена новыми способами рейдерства: «путем умышленного ущемления прав и законных интересов акционера, участника юридического лица при принятии решений общим собранием акционеров, участников или умышленного создания препятствий управлению юридическим лицом либо исполнению решения общего собрания или осуществлению функций исполнительного органа путем удержания учредительных или иных правоустанавливающих документов, печатей юридического лица». Ужесточена и санкция этой статьи. Квалифицированный ее состав отнесен к категории тяжких преступлений. В итоге в настоящее время под рейдерством понимается незаконное приобретение права собственности на долю участия в юридическом лице, а равно имущества и ценных бумаг юридического лица или установление контроля над ним путем умышленного искажения результатов голосования либо воспрепятствования свободной реализации права при принятии решения высшим органом. Здесь же подразумеваются и нарушения, ограничения или ущемления права преимущественной покупки ценных бумаг, прав и законных интересов акционера при принятии решений общим собранием акционеров или умышленное создание препятствий управлению юридическим лицом либо исполнению решения общего собрания. А кроме того, это принуждение собственника к отчуждению предприятия, доли участия в нем, ценных бумаг и иного имущества в результате организации или инициирования в отношении этого лица проверок, принятия ограничительных, запретительных и иных мер уполномоченными органами или организациями либо в судебном порядке. – А кроме законодательных инициатив? – Отмечу, что мы также используем методические рекомендации, разработанные Академией правоохранительных органов, службами уголовного преследования и защиты общественных интересов Генеральной прокуратуры. Помимо прочего на площадках прокуратур функционируют межведомственные рабочие группы по вопросам защиты бизнеса от рейдерства и незаконного вовлечения в орбиту уголовного преследования. В их работе задействованы все правоохранительные органы и представители палаты «Атамекен». Мерами надзора активизирована и деятельность Службы экономических расследований по пресечению и расследованию дел о рейдерстве. К примеру, если за 2016–2019 годы по статье 249 Уголовного кодекса расследовалось всего 7 уголовных дел, то за 2020–2021 годы – 21. В прошлом году в суд направлено 5 дел, в отношении 15 лиц состоялись обвинительные приговоры. В то же время усилить надзор поручено и территориальным прокурорам. Это значит, что при рассмотрении обращений предпринимателей о вмешательстве в их деятельность должностных лиц они будут проверять наличие признаков рейдерства и воспрепятствования предпринимательской деятельности. Что касается гражданских дел, в административном процессе и в сфере исполнительного производства предполагается обеспечить выявление преступных схем и оценку законности вынесенных решений. В частности, поручено ежемесячно анализировать жалобы субъектов бизнеса на факты и попытки рейдерства посредством сверки со списками заявлений, зарегистрированными в Книге учета информаций органов уголовного преследования и списанными в наряд. При изучении материалов прокуроры обращают внимание на учредительную документацию юридического лица, при необходимости могут быть истребованы документы, подтверждающие долю участия в юридическом лице. В итоге оценка действиям фигурантов дается уже независимо от выводов суда по гражданскому делу и результатов проверки законности состоявшихся судебных актов прокурорами по надзору за законностью уголовного преследования. Особенное внимание мы уделяем и уголовному процессу. Так, для пресечения фактов укрытия рейдерства и неверной квалификации правонарушений прокуроры ориентированы на обеспечение соблюдения учетно-регистрационной дисциплины. Дело в том, что на практике ошибочно как рейдерский захват квалифицируются такие составы уголовных правонарушений, как кража имущества предприятий, мошенничество, вымогательство, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, злоупотребление полномочиями и воспрепятствование предпринимательству. Поэтому предписано с помощью IT-систем тщательно изучать обстоятельства первичных материалов и четко разграничивать рейдерство от других преступлений имущественного характера. Для этого в алгоритме детализированы реквизиты запроса по извлечению сведений из баз данных. Конечно, мы указали лишь ключевые направления, по которым уже работаем. Но в целом надо понимать, что в каждом случае нужно детально разбираться в причинах и условиях, способствовавших совершению рейдерства и воспрепятствованию занятию бизнесом, включая оценку действий (бездействия) должностных лиц, обеспечив внесение актов надзора и привлечение виновных к ответственности по всей строгости закона. Беседовала