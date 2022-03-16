Одним из проблемных вопросов развития бизнеса в Казахстане является противодействие рейдерскому захвату. Какие меры в этой связи принимаются органами прокуратуры, рассказывает начальник Службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов.

– Сапарбек Айтуович, расскажите о результатах работы в части противодействия рейдерству за период с начала 2011 года, когда в Казахстане ввели уголовную ответственность за это преступление, и по сегодняшний день.

– Введение уголовной ответственности за рейдерство было нацелено на создание благоприят­ных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. И, в принципе, мы за этот период достигли уже немало.

В целом подследственность за расследованием таких уголовных дел определена за Службой экономических расследований и Антикоррупционной службой. Так вот, за 10 лет работы по фактам рейдерства ими было зарегист­рировано 89 преступлений, из них 13 дел направлены в суд. Проведенный анализ уголовных дел и приговоров указанной категории показал, что рейдерство осуществлялось путем приобретения доли участия в предприятии и установления незаконного контроля над ним.

К примеру, в 2016 году в городе Алматы директор ТОО произвел его перерегистрацию, выведя из состава второго соучредителя. Затем он обратился к частному судебному исполнителю, с помощью которого аресты были наложены на расчетный счет предприятия и промышленную базу.

А в прошлом году в Жамбылской области осудили двух фигурантов, которые путем подделки подписей на собрании учредителей завладели предприятием по производству глиняных изделий. В том же 2021-м за захват организации в столице были осуждены еще 10 лиц. Они установили контроль над юридическим лицом путем внесения в протокол собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования. К слову, сотрудникам полиции преступники предъяв­ляли право­устанавливающие документы с заявлениями о наличии гражданско-правового спора, завуалировав таким образом обыч­ное рейдерство под внешне законные гражданско-правовые отношения.

При этом нередко такие прес­тупления совершались с учас­тием членов организованных преступных групп. Так, в Актюбинской области членами ОПГ захвачено товарищество. Под угрозой применения физической расправы составлен подложный протокол общего собрания учредителей и произведена смена директора ТОО. Захват бизнеса в данном случае был совершен вне рамок гражданского законодательства и криминальными (насильственными) методами.

– Хотелось бы разобраться, что конкретно включает в себя понятие рейдерства в целом и какие угрозы оно представляет для нашего общества?

– Для более точного понимания правовой природы рейдерства необходимо четкое видение механизмов его применения в международной практике.

Зарубежный опыт свидетельствует, что в уголовном законодательстве большинства стран отсутствует понятие и отдельный состав рейдерства. В США, Великобритании, Франции и Канаде рейдерство объясняется через понятия «враждебное и недружественное поглощение», «корпоративный захват».

При этом не всякое поглощение, слияние или захват предприятий рассматриваются в уголовно-правовой плоскости, наоборот, как правило, все правовые отношения в данной области регулируются гражданским законодательством. А в странах СНГ привлечение к ответственности за рейдерство осуществляется путем установления уголовной ответственности за отдельные формы и способы, которыми осуществляется захват юридического лица.

Но Уголовный кодекс Республики Казахстан содержит термин «рейдерство» и рассматривает его как отдельный состав уголовного правонарушения. При этом западная и американская модель, в отличие от нашей, разделяет факты рейдерских захватов от уголовно-правовых последствий, наступивших при незаконном поглощении предприятий, и квалифицирует эти деяния по отдельным составам, то есть уголовная ответственность насту­пает только за те действия, которые повлекли незаконное поглощение.

– Какие конкретные меры приняты Генеральной прокуратурой РК в части противодейст­вия рейдерству и незаконным действиям контролирующих органов в отношении предпринимателей?

– Совместно с правоохранительными органами нами принят комплекс дополнительных мер, направленных на противодейст­вие рейдерству. В частности, в рамках исполнения пункта 37 Общенационального плана по реализации Послания Главы государства народу Казахстана разработаны законодательные поправки в УК.

2 июля 2021 года, к примеру, принят закон по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц. Введен новый состав «внешнего, силового» рейдерства, когда захват происходит с использованием ресурсов и полномочий правоохранительных, контролирующих и иных органов либо в судебном порядке.

А кроме того, часть 1 статьи 249 Уголовного кодекса дополнена новыми способами рейдерства: «путем умышленного ущемления прав и законных интересов акционера, участника юридического лица при принятии решений общим собранием акционеров, участников или умышленного соз­дания препятствий управлению юридическим лицом либо исполнению решения общего собрания или осуществлению функций исполнительного органа путем удержания учредительных или иных правоустанавливающих документов, печатей юридичес­кого лица».

Ужесточена и санкция этой статьи. Квалифицированный ее состав отнесен к категории тяжких преступлений.

В итоге в настоящее время под рейдерством понимается незаконное приобретение права собственности на долю участия в юридическом лице, а равно имущества и ценных бумаг юридического лица или установление контроля над ним путем умышленного искажения результатов голосования либо воспрепятствования свободной реализации права при принятии решения высшим органом. Здесь же подразумеваются и нарушения, ограничения или ущемления права преимущественной покупки ценных бумаг, прав и законных интересов акционера при принятии решений общим собранием акционеров или умышленное создание препятствий управлению юридическим лицом либо исполнению решения общего собрания. А кроме того, это принуждение собственника к отчуждению предприятия, доли участия в нем, ценных бумаг и иного имущества в результате организации или инициирования в отношении этого лица проверок, принятия ограничительных, запретительных и иных мер уполномоченными органами или организациями либо в судебном порядке.

– А кроме законодательных инициатив?

– Отмечу, что мы также используем методические рекомендации, разработанные Академией правоохранительных органов, службами уголовного преследования и защиты общест­венных интересов Генеральной прокуратуры. Помимо прочего на площадках прокуратур функ­ционируют межведомственные рабочие группы по вопросам защиты бизнеса от рейдерства и незаконного вовлечения в орбиту уголовного преследования. В их работе задействованы все правоохранительные органы и представители палаты «Атамекен».

Мерами надзора активизирована и деятельность Службы экономических расследований по пресечению и расследованию дел о рейдерстве. К примеру, если за 2016–2019 годы по статье 249 Уголовного кодекса расследовалось всего 7 уголовных дел, то за 2020–2021 годы – 21. В прошлом году в суд направлено 5 дел, в отношении 15 лиц состоялись обвинительные приговоры.

В то же время усилить надзор поручено и территориальным прокурорам. Это значит, что при рассмотрении обращений предпринимателей о вмешательстве в их деятельность должностных лиц они будут проверять наличие признаков рейдерства и воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Что касается гражданских дел, в административном процессе и в сфере исполнительного производства предполагается обеспечить выявление преступных схем и оценку законности вынесенных решений. В частности, поручено ежемесячно анализировать жалобы субъектов бизнеса на факты и попытки рейдерства посредством сверки со списками заявлений, зарегистрированными в Книге учета информаций органов уголовного преследования и списанными в наряд.

При изучении материалов прокуроры обращают внимание на учредительную документацию юридического лица, при необходимости могут быть истребованы документы, подтверждающие долю участия в юридическом лице. В итоге оценка действиям фигурантов дается уже независимо от выводов суда по гражданскому делу и результатов проверки законности состоявшихся судебных актов прокурорами по надзору за законностью уголовного преследования.

Особенное внимание мы уделяем и уголовному процессу. Так, для пресечения фактов укрытия рейдерства и неверной квалификации правонарушений прокуроры ориентированы на обеспечение соблюдения учетно-регистрационной дисциплины. Дело в том, что на практике ошибочно как рейдерский захват квалифицируются такие составы уголовных правонарушений, как кража имущества предприятий, мошенничество, вымогательство, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, злоупотребление полномочиями и воспрепятствование предпринимательству.

Поэтому предписано с помощью IT-систем тщательно изу­чать обстоятельства первичных материалов и четко разграничивать рейдерство от других преступлений имущественного характера. Для этого в алгоритме детализированы реквизиты запроса по извлечению сведений из баз данных.

Конечно, мы указали лишь ключевые направления, по которым уже работаем. Но в целом надо понимать, что в каждом случае нужно детально разбираться в причинах и условиях, способствовавших совершению рейдерства и воспрепятствованию занятию бизнесом, включая оценку действий (бездействия) должностных лиц, обеспечив внесение актов надзора и привлечение виновных к ответственности по всей строгости закона.

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