Какой будет погода в феврале в Казахстане

Как отметили синоптики, в феврале туман и гололедные явления наблюдаются чаще, чем в январе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В РГП "Казгидромет" представили консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на февраль 2024 года, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в феврале на большей части территории страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, около нормы - в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской и области Жетысу, в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и области Абай.

Количество осадков в феврале на большей части республики прогнозируется около климатической нормы, лишь в Атырауской, в северной половине Костанайской, в горных и предгорных районах юга, юго-востока страны - больше нормы.

В феврале продолжительность светлого времени суток увеличивается в среднем на 2-3 часа. В южных регионах уже происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 0°, в сторону положительных значений.

Туманы и гололедные явления наблюдаются чаще, чем в январе, отметили синоптики.

По прогнозу в начале и в конце первой декады февраля c активнми циклонами на большей части РК ожидается снег, метель, в горных районах южных регионов пройдет временами сильный снег, в середине первой декады осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега. Неустойчивая погода будет сопровождаться туманами, голодными явлениями и усилением ветра до 15-28 м/с. В середине первой декады февраля на большей части Казахстана ожидается повышение температуры воздуха:

- в западных регионах: ночью от -3-14°С до -5+3°С, днем от 0,-5°С до -3+5°С;

- в северных и центральных: страны ночью от -10-23°С до -3-10°С, днем от -5-15°С до -5+2°С;

- на востоке страны: ночью от -10-25°С до -2-10°С, днем от -2-12°С до -2+3°С;

- в южных регионах: ночью от -8-15°С до -3+3°С, днем от -8+3°С до +5+13°С.

В конце первой декады прогнозируется понижение температурного фона в северо-западной половине страны, затем и на остальной территории РК.

Во второй и в третьей декадах завершающего месяца зимы в большинстве областей морозы будут чередоваться с оттепелями.

Прогнозируется колебание температурного фона в северной половине республики ночью от -3-12°С до -15-25°С, днем от -5+3°С до -8-13°С, в южной половине ночью от -9-14°С до -8+3°С, днем от -1-6°С до +7+15°С.