В США зафиксировали самое жаркое за 132 года лето

США,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

Средняя температура по стране с июня по август составила 23,6 °C — это на 0,2 °C выше предыдущих максимумов, зафиксированных в 1936 и 2021 годах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прошедшее лето в США стало самым жарким за всю 132-летнюю историю метеонаблюдений, сообщает CBS News со ссылкой на отчет Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Абсолютный рекорд побил и сам август 2026 года. Среднемесячная температура достигла 24,2 °C, а средний дневной максимум сопоставим с аномальной жарой — 31,4 °C, что стало наивысшим показателем за всё время наблюдений. На большей части континентальной территории США температура держалась «выше или значительно выше нормы».

Количество осадков этим летом в США было ниже среднего показателя за весь XX век. Среднее количество осадков, выпавших в период с июня по август по всей стране, составило 205,9 мм, что на 5,3 мм меньше, чем в среднем за предыдущее столетие. В масштабах всей страны засуха к началу сентября охватила 59,1% территории США, увеличившись более чем на 10 п. п. всего за один месяц.

#США #рекорд #лето #жара

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