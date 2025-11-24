Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики

Казгидромет предоставил консультативный прогноз погоды по Казахстану на предстоящую зиму декабрь 2025 – февраль 2026 года и на март 2026 года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предварительному прогнозу зима на большей части республики ожидается умеренно теплая, с количеством осадков в пределах климатической нормы. Но в отдельные периоды не исключено выпадение обильных осадков с метелями, порывистым ветром, гололедными явления, туманами.

В течение зимнего периода предполагаются так называемые «температурные качели», то есть часто оттепели будут сменяться волнами холода.

В целом декабрь ожидается теплым, с умеренным количеством осадков. Средняя за месяц температура воздуха в декабре ожидается выше нормы на 12° на большей части территории республики, около нормы – в юго-восточной половине (в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и в области Жетiсу, на юге Карагандинской области и области Абай, на юговостоке Кызылординской области и области Ұлытау).

Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части республики; меньше нормы – на большей части Кызылординской области, на юго-востоке Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на западе области Ұлытау.

Осадки ожидаются преимущественно в виде снега с метелями, штормовыми ветрами, гололедами и туманами, при выходе южных циклонов в отдельные дни возможно выпадение смешанных осадков в виде дождя, мокрого снега.

В отдельные периоды с влиянием антициклона прогнозируется прекращение осадков, то есть не исключены ясные морозные дни.

Наиболее интенсивная волна холода в декабре ожидается в конце первой декады – на севере, востоке и в центре страны ночью температура воздуха может понизиться до 23-28 мороза, днем до 13-18 мороза.

Во второй и третьей декадах температурный фон ночью будет колебаться от 15-20 до 5-10 мороза, днем от слабоположительных 3 мороза - 2 тепла до 5-10 мороза, на востоке - в отдельные дни температура воздуха будет понижаться ночью до 25-35 мороза, днем до 15-20 мороза.

На западе и в южной половине страны в начале месяца ожидается еще повышенный температурный фон – днем 5-10 тепла, к концу первой декады прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью до 12-17 мороза, днем 3-8 мороза. Затем предполагается колебание температуры воздуха ночью от 0-5 мороза до 7-12 мороза, днем ожидается преимущественно в пределах 0-8 тепла.

В январе температура воздуха предполагается около нормы - на большей части территории страны; ниже нормы на 1°С - ожидается на востоке республики (в области Абай и Жетісу, в Восточно-Казахстанской области, на большей части Алматинской, на востоке Карагандинской, Павлодарской областей).

Количество осадков в январе ожидается около нормы - на большей части республики; больше нормы – в горных и предгорных районах юга, юго-востока республики (в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, области Жетісу и Восточно-Казахстанской области).

Февраль и март 2026 года ожидаются теплыми, с умеренным количеством осадков, лишь в марте их может выпасть больше в горных и предгорных районах юга и юго-востока республики (в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетісу).

Синоптики отмечают, что в связи с выпадением обильных осадков и частой сменой оттепелей и возвратов холодов в почве и в  снежном покрове будет образовываться ледяная корка. И это все может отрицательно повлиять на прохождение паводкового периода 2026 года.

 

