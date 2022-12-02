​​​​​​​Какой портрет – такой тираж!

Оба художника эмигрировали. Но если работы Владимира Третчиков нам мало знакомы, то портреты Юрия Анненкова видели многие. Так, например, хорошо известен портрет Анны Ахматовой, украшающий немалую часть ее поэтических сборников. Или портрет Бориса Пастернака. А еще рисунки к поэме Блока «Двенадцать», иллюстрации к сказке Чуковского «Мойдодыр». В 1954 году Юрий Анненков был номинирован на премию «Оскар» за костюмы к фильму «Мадам де…».

Не так давно петропавловские краеведы поставили точку в споре о месте рождения русско-французского живописца, художника театра и кино, графика, дизайнера Юрия Анненкова. В Интернете содержатся разные сведения о месте рождения художника, многие источники называют Камчатку.

– На самом деле он родился 23 июля 1889 года в Петропавловске, Акмолинской области, – рассказывает краевед Юлия Пискунова. – Юрий Анненков принадлежал известному роду декабристов и народовольцев. Иван Анненков был декабристом, а его супруга француженка Полина Гебель поехала за ним на каторгу в Сибирь, о чем писали Достоевский, Дюма. Много позже художник Юрий Анненков написал портрет Ивана Анненкова и портрет своего отца – Павла Семеновича Анненкова, который был народовольцем. После убийства Александра II многие народовольцы были арестованы, даже те, кто не участвовал в покушении на царя, в том числе Павел Анненков. Сначала его осудили на каторжные работы, затем он был сослан в Петропавловск. Вот так Анненковы и появились в нашем городе.

Сохранилась фотография здания городской управы Петропавловска, в 1880-х в нем находилась первая общественная библиотека. В ней в 1885–1886 годах и работал бывший народоволец Павел Анненков. Сохранились номера «Сибирского вестника» и «Восточного обозрения», которые писали о том, насколько улучшилась работа библиотеки с появлением в ней грамотного человека.

– Когда Анненкова убрали из библиотеки, она пришла в упадок, – отметила краевед. – Работал Павел Семенович и письмоводителем в Петропавловском уездном суде, затем перешел в страховое общество «Надежда». Сослан Павел Анненков в Петропавловск был на пять лет, но срок пребывания в ссылке продлили. В 1888 году к нему приехала жена, вскоре у них появился здесь сын Юрий, будущий художник.

В 1895-м Анненковым разрешили выехать из Петропавловска, они обосновались сначала в Самаре, затем в Санкт-Петербурге.

Юрий Анненков с детства ­увлекся рисованием, любил соз­давать шаржи, политические карикатуры, за которые был исключен из Петербургской казенной гимназии. С 1906 года он учился в частной гимназии Столбцова, которую закончил в 1908-м и поступил на юриди­ческий факультет Петербургского университета.

Семья Анненковых имела дачу в поселке Куоккала, соседями были Корней Чуковский и Илья Репин. Знакомство и частое общение с Репиным укрепили Юрия Анненкова в стремлении стать профессиональным художником. Он стал брать уроки в мас­терской Савелия Зейденберга, у которого в то же время учился Марк Шагал. Год спустя Анненков держал экзамен в Академию художеств – увы, неудачно.

Юрий не пал духом, продолжил обучение в мастерской Яна Ционглинского. В 1911-м по его совету уехал в Париж, где брал уроки в мастерских Мориса Дени и Феликса Валлотона. Научился рисовать в стиле кубизма и сюрреализма. В 1913 году Анненков дебютировал в Салоне Независимых с картинами «Вечер» и «Пейзаж».

По возвращении в Санкт-Петербург Юрий Анненков окунулся в театральную деятельность, подружившись со скандально известным режиссером Николаем Евреиновым, в то время работавшим в театре «Кривое зеркало». Работая над оформлением спектакля «Homo sapiens», Анненков повстречал свою первую жену Елену Гальперн (1897–1980), балерину, ученицу Айседоры Дункан.

В это же время Анненков ­увлекся графикой, и Корней Чуковский рекомендовал художника журналу «Сатирикон». Первой работой Анненкова как книжного оформителя стал «Самовар» Максима Горького, изданный в 1917 году.

Революцию Анненков встретил «как музыку, как стихийный порыв». В 1918-м в творческом союзе с Александром Блоком художник создал знаменитые иллюстрации к поэме «Двенадцать».

– Юрий Анненков вошел в историю как художник-портретист, – отметила Юлия Пискунова. – Он хорошо знал советских политических деятелей – Ленина, Зиновьева, Каменева, Рыкова, Троцкого. И это не просто рисунки, а лица с характером, у Анненкова был дар острого физиономиста. Наиболее известен портрет Ахматовой. Он был создан всего за один сеанс, но получился глубокий трагический образ.

7 ноября 1920 года режиссер Николай Евреинов осуществил грандиозную театрализованную постановку «Взятие Зимнего дворца». Анненков создавал декорации и костюмы к этому действу, в котором приняли участие около девяти тысяч человек актеров и массовки.

В 1920-м увидела свет книга Юрия Анненкова «Портреты». В числе самых известных книг, оформленных Юрием Анненковым, находится «Мойдодыр» Корнея Чуковского. Он проиллюс­трировал эту детскую книгу в 1923 году, она переиздавалась более тридцати раз.

В 1924-м Юрий Анненков уехал в Венецию для участия в худо­жественной выставке.

– Он повез с собой портрет Троцкого, – сообщила краевед Юлия Пискунова. – За время бие­нале в государстве сменилось политическое направление, и Анненков принял решение не возвращаться в Россию. За границей он прожил более полувека, много работал в театре и кино, сотрудничал с разными издательствами. Прославился он и как писатель, его книга «Дневник моих встреч» хранится в Северо-Казахстанской библиотеке имени Сабита Муканова.

Некоторое время Юрий Анненков жил и работал в Германии, позже переехал в Париж. Во французской столице художник встретил всех, с кем познакомился еще в период своего обучения в мастерских Мориса Дени и Феликса Валлотона. Талант Анненкова расцвел – он был востребован не только как портретист, но и как книжный график, живописец, как театральный художник.

Анненков создал декорации и костюмы к спектаклю «Пиковая дама», затем к опере «Пиковая дама» Чайковского (1942), а в 1960 году полностью оформил балет «Пиковая дама» в постановке Сержа Лифаря.

В ателье Анненкова на рю ­Буало бывали гости из советской России – Пастернак, Бабель, Эренбург, Слонимский, Алексей Толстой…

Жорж Анненкофф, как его стали величать на французский манер, несмотря на большую востребованность в театральной жизни, а позже и в кинематографе, никогда не бросал живопись. Его картины регулярно появлялись в галереях и салонах, и сегодня многие из них хранятся в частных коллекциях Европы и Америки.

Бурное развитие кинематографа увлекло Анненкова. В 1938-м он принял участие в создании фильма германского постановщика Георга Пабста «Драма в Шанхае», позже сотрудничал с ним же в киноленте «Mademoiselle Docteur».

С 1945 по 1955 год Юрий Анненков был президентом Французского синдиката кинема­тографистов. В 1955-м году Юрия Анненкова номинировали на премию «Оскар» Американской академии киноис­кусства за костюмы к фильму «Мадам де…» режиссера Макса Офюльса.

Художник создал костюмы более чем к 50 кинофильмам, в 1951 году увидела свет его книга «Одевая кинозвезд».

В последние годы жизни Юрий Анненков сотрудничал с телевизионными каналами Западной Германии и Франции, занимался графикой и живописью, создавал иллюстрации для французских журналов.

– За рубежом Анненков высоко ценится как художник, – считает краевед Юлия Пискунова. – В 2014 году на аукционе Christie’s портрет литератора Александра Тихонова, директора советского издательства «Всемирная литература», созданный Анненковым в 1922 году, был продан за 6 268 000 долларов. Живописный портрет создан в технике коллажа, поверх масляных красок положены стекло и штукатурка, прикреплен даже настоящий дверной замок.

Юрий Анненков ушел из жизни в возрасте 84 лет и похоронен в Париже.

– Мы можем гордиться, – считает краевед Юлия Пискунова, – что такой большой художник вышел из Петропавловска.

Напомним, что в Петропавлов­ске родился и провел детство другой знаменитый художник-портретист – Владимир Третчиков. После Октябрьской революции он эмигрировал и большую часть жизни прожил в Южной Африке, а его самой известной картиной считается портрет китайской девушки.

На торгах лондонского аукциона «Китайская девушка» Владимира Третчикова была продана почти за миллион фунтов. Ожидаемая цена была вдвое меньше. Модель для этой картины худож­ник встретил в прачечной. В 1950 году появилась литография этого полотна. Со временем «Китайская девушка» стала одной из самых популярных репродукций на земном шаре.

Скончался Владимир Третчиков в августе 2006 года в Кейптауне.