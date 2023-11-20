Камиль Акатов освобожден от должности вице-министра

На этот пост он был назначен в прошлом году
Постановлением правительства Республики Казахстан Акатов Камиль Ергалиевич освобожден от должности вице-министра науки и высшего образования в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба главы Кабмина, передает Kazpravda.kz.
Камиль Акатов родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил университет Вуллонгонга (ОАЭ), Казахский университет технологии и бизнеса.
В 2015-2016 годы работал экспертом, главным экспертом проектного департамента АО «Казахстанский центр ГЧП».
С 2016 по 2022 годы — главный менеджер, старший менеджер, начальник управления, директор департамента АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».
В 2022 г. был председателем правления АО «Национальное агентство по развитию инноваций «Qazinnovations».
С 2022 г. по настоящее время — вице-министр науки и высшего образования РК.