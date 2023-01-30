Канат Искаков назначен вице-министром информации и общественного развития РК

В разные годы он работал в различных государственных структурах, в том числе в Мажилисе Парламента РК.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Искаков Канат Жумабаевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Искаков Канат Жумабаевич родился в 1982 году в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики г. Алматы.

В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в Мажилисе Парламента РК, секретариате государственного секретаря РК администрации президента РК, в центре стратегических разработок и анализа администрации президента РК.

2012-2021 годы занимал должность заведующего сектором пресс-службы администрации президента РК.

С 2021 года по настоящее время - председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.