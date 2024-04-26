Президент утвердил изменения и дополнения в закон о госнаградах Казахстана

Указы и распоряжения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Степеням ордена «Айбын» присвоены имена легендарных воинов-героев

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Поправки в Закон «О государственных наградах Республики Казахстан» разработаны в рамках исполнения поручения главы государства, данного на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» 15 марта 2024 года.

Законом предусматривается присвоение степеням ордена «Айбын» имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.

Закон вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Текст закона публикуется в печати.

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