Президент освободил от должности зампреда Агентства по стратегическому планированию

Аркен Утенов занимал этот пост с 2020-го года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Распоряжением главы государства Утенов Аркен Хамитович освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Аркен Хамитович Утенов родился 15 ноября 1983 года в г. Алматы.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Университет Карнеги Меллона (программа «Болашақ»). Специалист по международным отношениям, экономист, магистр наук в области государственной политики и управления.

Аркен Утенов в 2006-2011 годы работал в различных компаниях банковского сектора страны.

В дальнейшем занимал должности в Администрации Президента Республики Казахстан, в Комитете государственных доходов Министерства финансов.

С августа по декабрь 2019 г. - заместитель заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.

С декабря 2019 г. по сентябрь 2020 г. - ответственный секретарь министерства иностранных дел Республики Казахстан. Имеет дипломатический ранг – советник первого класса.

С октября 2020 г. распоряжением главы государства назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.