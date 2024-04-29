Свыше 40 млрд тенге незаконных активов дополнительно обратили в доход государства

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел очередное заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

Комиссия одобрила соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 млрд тенге, из которых более 38 млрд в виде денег, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге.

Отмечается, что возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.

Кроме того, одобрено подписание инвестиционных соглашений на сумму 7 млрд тенге, в рамках которых лицами, попавшими под действие Закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов», будут построены два инфраструктурных объекта в городах Астана и Шымкент.

Реализация этих проектов позволит создать рабочие места и обеспечит дополнительный приток налоговых поступлений.