Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел РК

Указы и распоряжения , Кадровые назначения
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Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в ЮАР.

Фото: gov.kz

Распоряжением главы государства Тумыш Канат Кобыландыулы назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Канат Тумыш работал в главном управлении государственного протокола центрального аппарате МИД РК (1997-1998);

- занимался проблемами регионального взаимодействия и кооперации в департаментах многостороннего и международного экономического сотрудничества (1998-1999);

- был вице-консулом РК в Стамбуле, помощником посла, пресс-секретарем Посольства РК в Анкаре, Турция (1999-2003);

- консул РК в Венгрии и ряде стран Центральной и Восточной Европы по совместительству (2003-2005);

- первый секретарь Управления международной безопасности Департамента многостороннего сотрудничества, советник, начальник отдела Управления азиатского сотрудничества центрального аппарата МИД РК (2005-2007);

- занимал руководящие должности Департамента общеазиатского сотрудничества, курировал деятельность международных организаций - СВМДА, ШОС, АСЕАН, ОИС, Тюркский Совет, и других органов тюркской интеграции и азиатских диалоговых форумов (2007-2010);

- заместитель исполнительного директора (генерального секретаря) СВМДА (06.2010);

- заместитель исполнительного директора СВМДА (2010-06.2014);

- советник министра иностранных дел Республики Казахстан (2014-2015);

- советник-посланник Постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке (02.2015-08.2016);

- заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке по вопросам Совета безопасности ООН (08.2016-07.2019);

- чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике (07.2019-11.01.2023);

- заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (с 11.01.2023).

 

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