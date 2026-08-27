ЦИК зарегистрировал депутатов Курултая

Фото: ЦИК

Сегодня состоялосьI заседание Центральной избирательной комиссии, на котором были зарегистрированы депутаты Курултая. Участие в мероприятии приняли все избранные депутаты Курултая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЦИК

Нурлан Абдиров напомнил, что в соответствии со статьей 44 Конституционного закона «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов» полномочия депутата Курултая начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией в качестве депутата.

С докладом выступил заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман. Он сообщил, что Центральной избирательной комиссией разработаны проекты постановлений, в соответствии с которыми регистрации подлежат 145 избранных депутатов Курултая Республики Казахстан, представляющих пять политических партий. В этой связи были зарегистрированы от партии «Әділет» - 110 депутатов, от Общенациональной социал-демократической партии - 8, от партии «Ауыл» - 10, от Демократической Партии Казахстана «Ак жол» - 8, от партии «Respublica» - 9 депутатов.

«Ваши полномочия начались с момента регистрации Центральной избирательной комиссией. Теперь вы - депутаты Курултая Республики Казахстан, высшего представительного органа, осуществляющего законодательную власть в стране. Депутаты Курултая избирались на основе прямого избирательного права. Все этапы избирательной кампании были организованы в строгом соответствии с требованиями законодательства. Депутатский мандат - это результат доверия и выбора народа, а статус депутата Курултая возлагает на каждого из вас большую ответственность перед страной и нашим народом», - отметил Нурлан Абдиров.

В завершение председатель Центральной избирательной комиссии вручил депутатам Курултая удостоверения и нагрудные знаки.