Электронные чипы широко используют в молочном животноводстве в Австрии, Германии, других странах, к нам же они пришли только сейчас. Впрочем, подобные ноу-хау на фермах уже внедрялись, но изучить состояние здоровья буренок изнутри удавалось не так детально.

Капсулы нового образца поз­воляют в режиме 24⁄7 отслеживать активность и температуру животного, потребление воды и кормов, их количество. Как рассказала президент ассоциации IT-компаний Казахстана Ирина Сулименко, животному дают проглотить сенсор. Он абсолютно безопасен, коровы чувствуют себя вполне комфортно.

У фермеров же появляется возможность получать ценную информацию и еще до проявления клинических признаков болезней начинать лечение животных. Чипы позволяют также выявлять животных в охоте, что очень важно для молочного животноводства.