Карантин из-за сибирской язвы: о состоянии заболевших рассказали в упрздраве

Как сообщили на днях представители местных властей, в селе Улкен Аксу Уйгурского района зафиксированы четыре случая подозрения на сибирскую язву, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предварительная причина заболевания сельчан – их участие в забое больных животных.

В территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства заявили, что забой был осуществлен без уведомления ветеринарной службы. Как показали позже результаты бактериологических исследований, проведенных республиканской ветеринарной лабораторией, наличие сибирской язвы подтвердилось в пробах, отобранных от двух голов крупного рогатого скота.

В тот же день, 5 сентября, в поселке Улкен Аксу срочно объявили карантин, ввели запрет на ввоз и вывоз животных и животноводческой продукции. Ветеринарные врачи сейчас проводят подворный осмотр поголовья, ведут разъяснительную работу среди владельцев личных подсобных хозяйств.

Для проведения ликвидационных мероприятий сюда прибыл республиканский противоэпизоотический отряд Минсельхоза. Необходимые ветеринарно-санитарные меры осуществляются согласно предписанному алгоритму. В частности, от сибирской язвы уже провакцинировано свыше 140 голов КРС, проведена дезинфекция 1 800 кв. м. животноводческих баз. Ветеринарному обследованию подверглись также собаки и кошки, которые могут быть заражены.

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций глава управления здравоохранения Алматинской области Алмат Турысбекулы, заболевшие сибирской язвой сельчане находятся в больницах, их состояние оценивается как средней тяжести.

По словам руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Марата Исмаилова, определен круг контактных лиц. Более 20 человек, подверженных риску заражения, взяты под медицинское наблюдение. Любопытно, что в середине августа текущего года, то есть всего лишь полмесяца назад, именно в этом поселке уже проводилась вакцинация сельскохозяйственных животных как раз против сибирской язвы.