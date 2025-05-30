Визит прошел в контексте развития двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной и информационной сферах

Фото: akorda.kz

Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин провел встречу с заместителем заведующего Отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Хэпином, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Ерлан Карин отметил ключевые направления взаимодействия между Казахстаном и Китаем в области медиа, науки и культуры. Особое внимание было уделено вопросам обмена опытом между аналитическими центрами и ведущими медиаструктурами двух стран.

В свою очередь Ху Хэпин поблагодарил за теплый прием, отметив высокий уровень подготовки Форума по сотрудничеству СМИ Китая и стран Центральной Азии.

Собеседники выразили уверенность, что укрепление гуманитарного диалога будет способствовать дальнейшему развитию связей в духе взаимопонимания и сотрудничества.