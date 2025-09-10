Экспедиция, организованная Академией национальных видов спорта и культуры Baluan tas при поддержке Ассоциации Qazaq kuresi, прошла в рамках республиканского проекта «Карта казахской силы».

Ее участники направились к легендарному камню Кажымукана Мунайтпасулы, чтобы восстановить связь с героическим прошлым и внести вклад в сохранение национального наследия. В составе экспедиции были ученые, общественные деятели, журналисты, а также жыршы и кюйши, несущие устную традицию Степи. Возглавили экспедицию руководитель Ассоциации Qazaq kuresi, известный борец Дамир Бекбосын и президент Академии Baluan tas, исследователь культуры силы Абылайхан Калназаров.

Первым делом участники посетили мавзолей Машхура Жусупа Копеева, где Абылайхан Калназаров передал в музей двухтомник «Балуан тас» – собственное научное издание, созданное на основе архивных записей поэта, мыслителя, этнографа о батырах-балуанах. Книгу принял правнук Машхура Жусупа и хранитель мавзолея Асет Пазылов.

Затем экспедиция направилась к знаменитому камню Кажымукана в Баянауле.

В Мемориальном музее им. Каныша Сатпаева состоялась торжественная церемония передачи в фонд музея двухтомника «Балуан тас» и уникальных железных артефактов от известного атлета Армана Сулеймена (Тас палуан), рекордсмена Книги рекордов Гиннесса. Далее на берегу озера Сабындыколь прошел лекционно-творческий блок под названием «Лекция силы». Народные исполнители Жасулан Есимхан и Естемис Мамырайхан исполнили эпосы «Алпамыс», «Батыр Баян» и другие произведения устного и музыкального наследия.

– Культура силы – неотъемлемая часть нашей национальной идентичности, – подчеркнул директор Ассоциации Qazaq kuresi Дамир Бекбосын. – Прославляя наследие таких личностей, как Кажымукан, мы воспитываем у молодежи мужество и патриотизм. «Балуан тас сапары» – это лишь первый шаг. Уверен, что такие проекты укрепят дух нации и придадут новый импульс развитию национального спорта.

Экспедиция стала уникальной возможностью прикоснуться к духовно-силовому наследию казахских батыров и балуанов. Через балуан тас – символическую «подпись» Кажымукана – участники открыли глубинные слои культурного кода Великой степи, собрали новые сведения о местных героях и связанных с ними преданиях.

– Абылайхан Калназар – один из немногих, кто не просто исследует традиции, но и публикует труды и выпускает книги в духе Акселеу Сейдимбека, а затем превращает их в общественно-государственные проекты. Экспедиции к балуантасам примечательны тем, что впервые ставится вопрос о системном внимании к этим жәдігер-реликвиям. Каждый балуан тас несет в себе коды силы, общие для тюркского мира – от Якутии до Турции. Это символико-этнографические знаки конной цивилизации. Сегодня найдено около десятка таких камней, и они во много раз ценнее любых искусственных мемориалов. Теперь главная задача – их оценка, защита и популяризация, – сказал культуролог и публицист Серик Ергали.

Отметим, что, по сохранившимся свидетельствам, в 1920-е годы в Баянауле отмечалось знаменательное событие – первый юбилей Казахской автономии. Организатором большого торжества выступил видный ученый и общественный деятель Каныш Сатпаев. В числе почетных гостей был и легендарный борец Кажымукан Мунайтпасулы. Он показал чудеса силы: поднял огромную глыбу и протащил ее на значительное расстояние. Разумеется, в те времена никто не проводил замеры, и лишь позднее выяснилось, что ее вес составил около 480 кг.

– За каждым балуан тасом в истории Казахстана стоит сакральное событие и народное предание. Наша цель – собрать это наследие, ввести его в научный оборот и использовать как основу для современной патриотической идеологии. Эта поездка – не просто дань памяти, но и инструмент воспитания молодежи в духе героических традиций, – добавил Абылайхан Калназаров.

В дальнейшем планируются аналогичные походы к балуантасу Балуан Шолака в Жамбылской области, а также в Северный Казахстан. Организаторы отмечают, что проект «Карта казахской силы» будет включать географический каталог всех найденных балуантасов, сбор устных преданий и исторических данных, их научное осмысление и внедрение в идеологические и образовательные практики. Через создание новых маршрутов проект усилит туристическую и культурную привлекательность Казахстана.

Презентация проекта состоялась в апреле в Национальной академической библиотеке с участием членов Клуба главных редакторов под руководством сенатора Бибигуль Жексенбай. Инициатива «Карта казахской силы», разработанная Абылайханом Калназаровым, ставит перед собой задачи по сохранению и популяризации балуантасов как объектов материального и нематериального наследия, использованию образов богатырей-силачей в патриотическом воспитании молодежи. Проект подчеркивает историческую роль палуанов как символов силы и национального духа, способствует укреплению идентичности и развитию спортивно-культурного бренда страны.