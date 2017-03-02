​Картинки из прошлого

Марина Иванова, Уральск
фото автора

Некоторые из них выполнили свою главную функцию почтового отправления и хранят поздравления и добрые пожелания людей давно минувшей эпохи.

Эти открытки любитель истории начал собирать еще в ранней юности. На самой первой из них, положившей основу коллекции, изображена дача наказного атамана Уральского казачьего войска, которая находилась на месте современного парка культуры и отдыха и представляла собой великолепнейшее архитектурное творение. Здесь бывали юный цесаревич Николай II, Лев Толстой и Федор Шаляпин.

С годами собрание разрасталось, филокартист выменивал открытки, покупал их на блошиных рынках и в антикварных магазинах, у частников. На сегодня собрано около 80 штук. Про каждую из них он может рассказывать часами. Например, фотографии на двух открытках с храмом Христа Спасителя сделаны известным фотографом, пионером цветной фотографии в России Сергеем Прокудиным-Горским с разных ракурсов. При том что никаких других работ фотохудожника, снятых во время пребывания в Уральске, история не засвидетельствовала.

Геннадий Леонидович даже имеет свою точку зрения на этот счет. Вполне вероятно, что поездка в наш город был организована по поручению Николая II, который, будучи наследником престо­ла, принял участие в закладке первого камня в основание храма в 1891 году. «Золотая церковь», как ее по-простому называют в Уральске, строилась довольно долго и была освящена только в 1907 году. Причина тому, по словам краеведа, финансовые трудности, так как возводилась она не за казенные деньги, а исключительно на пожертвования и другие местные сборы. По версии исследователя истории император всероссийский хотел убедиться, что храм все-таки был построен.

Среди старых открыток, собранных Геннадием Мухиным, очень много и других изображений уральских достопримечатель­ностей, большая часть из которых, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Значимую часть коллекции занимают открытые письма со сценами из жизни уральских казаков, их портреты. Есть изображения, засвидетельствовавшие процесс рыболовства, в том числе и уникальный его вид – багрение на Урале. Вот как оно описывается в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона: «Когда река покроется льдом, огромные артели рыболовов в известном порядке распола­гаются на «ятовях» – глубоких местах, где залегает крупная рыба, вырубают проруби и опускают в них багры – длинные достающие до дна шесты с укрепленными на конце их большими стальными крюками. Рыба, либо лежащая неподвижно, либо медленно движущаяся (она в это время года находится в оцепенении), попадает на багры, составляющие под водой как бы густой лес, так как их бывает до 10 тысяч на пространстве в версту или в полторы длиной и сажень в 60 шириной. Почувствовав тяжесть на багре, рыбак тихонько приподнимает его, чтобы подцепить рыбу, и затем осторожно подтягивает ее к себе. Когда попадается особенно крупная рыба, напр. белуга в 20–50 пудов, она вытягивается усилиями нескольких рыбаков, принадлежащих к одной и той же артели».

Тематика рыболовства очень тесно переплеталась с бытом уральских казаков, так как составляла одно из главных занятий в мирное время. Поэтому на почтовых открытках эта сфера деятельности отражена довольно подробно. Есть фотография учуга – сооружения, перегораживаю­щего реку, которое ежегодно собиралось на Урале, чтобы не допустить поднятия красной рыбы в верховья.

– Уральский учуг сохранялся до осени 1917 года, – рассказал Геннадий Мухин. – В сложное время безвластия он не был разобран на зиму, и весной его разрушило и смыло паводком. Однако память о нем сохранилась в названии Учужного затона выше Уральска, где он был установлен.

Среди открытых писем есть и изображение торговли рыбой, которую продавали не штучно или килограммами, как сейчас, а целыми возами.

Геннадий Леонидович называет уникальной открытку с рисунком, сделанным рукой великой княжны Ольги, на которой изображена джигитовка уральских казаков.

Интересным является тот факт, что далеко не все открытки были произведены в Уральске, часть из них сделана в Париже, и надписи на них сплошь на французском языке. По словам краеведа, это связано с тем, что Российская империя и Франция были союзни­ками в Первой мировой войне, поэтому в Европе был устойчивый интерес к друзьям по оружию. 

Для учебы и спорта

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]