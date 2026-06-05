Бибисара Асаубаева досрочно выиграла шахматный турнир Norway Chess Women 2026

В соревнованиях приняли участие шесть сильнейших шахматисток мира из четырёх стран – Казахстана, Китая, Индии и Украины.

Фото: instagram.com/bibisarachess/

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева досрочно стала чемпионкой международного турнира по шахматам Norway Chess Women 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Турнир проходил с 25 мая по 5 июня в городе Осло (Норвегия), в культурном центре Deichman Bjørvika. В соревнованиях приняли участие шесть сильнейших шахматисток мира из четырёх стран – Казахстана, Китая, Индии и Украины.

Соперницы Бибисары в турнире:

Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – действующая чемпионка мира;

Чжу Цзиньэр (Китай) – вторая шахматистка в мировом рейтинге;

Хампи Конеру (Индия) – одна из ведущих представительниц мировых шахмат;

Анна Музычук (Украина) – победительница турнира Norway Chess Women прошлого года;

Дивья Дешмукх (Индия) – обладательница Кубка мира.

Для Бибисары этот турнир стал дебютным. Несмотря на это, она вошла в историю соревнований как самая молодая участница турнира.

Соревнования проходили по двухкруговой системе, то есть каждая шахматистка встречалась с каждой соперницей дважды. В случае ничьей в классической партии победитель определялся в «Армагеддоне» - решающей партии по специальным правилам, которая обязательно выявляет победителя.