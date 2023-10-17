Картины Репинки здесь ждали Статьи 17 октября 2023 г. 1:40 56 Сергей Наговицын Санкт-Петербургская академия художеств им. И. Е. Репина представила в Алматы дипломные работы своих педагогов и выпускников. фото Юрия Беккера На художников и искусствоведов выставка «Фигуративное искусство» произвела впечатление не меньшее, чем если бы Государственный музей искусств им. А. Кастеева открыл в своих стенах экспозицию самого Эрмитажа. И дело тут не в именитости авторов представленных полотен и скульптур. Петербуржцы привезли показать нечто не менее важное – диахронический срез мастерства одной из известнейших в мире школ живописи и изобразительного искусства. Для ряда казахстанских художников Академия имени Репина была и остается колыбелью, в которой взращивалось их собственное мастерство. Среди ее выпускников – Канафия Тельжанов, Сабур Мамбеев, Нагим-Бек Нурмухаммедов, Камиль Шаяхметов, Мухит Калимов, Гульфайрус Исмаилова, Евгений Сидоркин. Они были первым поколением казахстанских художников, получивших высшее профессиональное образование. Затем последовали Толеген Досмагамбетов, Ольга Прокопьева, Дулат Алиев, Саулетай Алшынбаев, Калиолла Ахметжанов и многие другие. – У нас здесь много друзей, сегодня я встретил Жумакына Кайрамбаева, с которым мы учились на первом курсе в одной группе, – рассказывает академик Российской академии художеств Александр Чувин. – Я словно вернулся в 1976 год. Приятно, что многие важные вещи в нашем мире не меняются, дружба остается. Что касается данной выставки, то мы привезли более ста работ: это произведения педагогов и студентов-дипломников нашей академии. Цель – показать роль нашей академической школы в развитии современного искусства, которое имеет много тенденций. Не только contemporary art, но и традиционные формы искусства, когда художники работают на исторически сложившихся материалах и мыслят либо на плоскости при помощи красок и графических материалов, либо при помощи скульптурных изображений. Примечательно, что центральное место в экспозиции занимает скульптура Жанны Ногербек. Художница, уже окончив Академию искусств им. Т. Жургенова, решила на общих основаниях поступить в Репинку. С самой скульптурной композицией, по словам искусствоведа Ольги Батуриной, связана непростая история. Где-то за месяц до защиты дипломной работы у художницы случилась трагедия – пожар в мастерской – и все результаты труда были практически утрачены. Но Жанна не опустила руки и в кратчайшие сроки сумела не только полностью восстановить художественное произведение, но и выполнить его на очень высоком уровне, что мы и видим сегодня на выставке. – У нас есть уникальная возможность работать в большом размере, это себе может позволить не каждый вуз, и над дипломной композицией обычно трудятся год или больше, – уточняет декан факультета теории и истории искусств Санкт-Петербургской академии художеств Светлана Грачева. – Выпускниками и педагогами тщательно разрабатываются эскизы, этюдные материалы, обсуждается тема. Мы постарались привезти наиболее удачные работы за последние десять лет. Здесь разный жанровый и тематический диапазон, разная стилистика. Выставка показывает, что в искусстве есть как традиционные реалистические приемы, так и современные идеи. Молодые художники не ограничены в творчестве. Но в любом случае дипломная работа должна демонстрировать уровень школы. А наша школа ориентируется на натурное изображение, изучение анатомии, перспективы и пространства, большое значение уделяется академическому рисунку. С этим сложно не согласиться. Все три зала Музея имени Кастеева, в которых расположилась выставка, завораживали зрителей «дышащими» эпизодами библейских сюжетов и пейзажей как в академическом стиле, так и написанных в духе импрессионистов; прекрасными этюдными портретами, композициями исторических событий, батальных сцен и скульптурными произведениями. Работы выпускников академии перемежались с произведениями известных педагогов, и это еще раз подтверждало, что здесь представлены образцы одной из сильнейших школ мирового художественного искусства. Пред. След. Пред. След. #культура #Алматы #выставка #искусство #художники #Репинка