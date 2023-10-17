Картины Репинки здесь ждали

На художников и искусствоведов выставка «Фигуративное искусство» произвела впечатление не меньшее, чем если бы Государственный музей искусств им. А. Кастеева открыл в своих стенах экспозицию самого Эрмитажа. И дело тут не в именитости авторов представленных полотен и скульптур. Петербурж­цы привезли показать нечто не менее важное – диахронический срез мастерства одной из известнейших в мире школ живописи и изобразительного искусства.

Для ряда казахстанских художников Академия имени Репина была и остается колыбелью, в которой взращивалось их собственное мастерство. Среди ее выпускников – Канафия Тельжанов, Сабур Мамбеев, Нагим-Бек Нурмухаммедов, Камиль Шаяхметов, Мухит Калимов, Гульфайрус Исмаилова, Евгений Сидоркин. Они были первым поколением казахстанских художников, получивших высшее профессиональное образование. Затем последовали Толеген Дос­магамбетов, Ольга Прокопьева, Дулат Алиев, Саулетай Алшынбаев, Калиолла Ахметжанов и многие другие.

– У нас здесь много друзей, сегодня я встретил Жумакына Кайрамбаева, с которым мы учились на первом курсе в одной группе, – рассказывает академик Российской академии художеств Александр Чувин. – Я словно вернулся в 1976 год. Приятно, что многие важные вещи в нашем мире не меняются, дружба остается. Что касается данной выставки, то мы привезли более ста работ: это произведения педагогов и студентов-дипломников нашей академии. Цель – показать роль нашей академической школы в развитии современного искусства, которое имеет много тенденций. Не только contemporary art, но и традиционные формы искусства, когда художники работают на исторически сложившихся материалах и мыслят либо на плоскости при помощи красок и графических материалов, либо при помощи скульптурных изображений.

Примечательно, что центральное место в экспозиции занимает скульптура Жанны Ногербек. Художница, уже окончив Академию искусств им. Т. Жургенова, решила на общих основаниях поступить в Репинку. С самой скульптурной композицией, по словам искусствоведа Ольги Батуриной, связана непростая история. Где-то за месяц до защиты дипломной работы у художницы случилась трагедия – пожар в мастерской – и все результаты труда были практически утрачены. Но Жанна не опустила руки и в кратчайшие сроки сумела не только полностью восстановить художественное произведение, но и выполнить его на очень высоком уровне, что мы и видим сегодня на выставке.

– У нас есть уникальная возможность работать в большом размере, это себе может позволить не каждый вуз, и над дип­ломной композицией обыч­но трудятся год или больше, – уточняет декан факультета теории и истории искусств Санкт-Петербургской академии художеств Светлана Грачева. – Выпускниками и педагогами тщательно разрабатываются эскизы, этюдные материалы, обсуждается тема. Мы постарались привезти наиболее удачные работы за последние десять лет. Здесь разный жанровый и темати­ческий диапазон, разная стилистика. Выставка показывает, что в искусстве есть как традиционные реалистические приемы, так и современные идеи. Молодые художники не ограничены в творчестве. Но в любом случае дипломная работа должна демонстрировать уровень школы. А наша школа ориентируется на натурное изображение, изучение анатомии, перспективы и пространства, большое значение уделяется академическому рисунку.

С этим сложно не согласиться. Все три зала Музея имени Кастее­ва, в которых расположилась выставка, завораживали зрителей «дышащими» эпизодами библейских сюжетов и пейзажей как в академическом стиле, так и написанных в духе импрессио­нистов; прекрасными этюдными портретами, композициями исторических событий, батальных сцен и скульптурными произведениями. Работы выпускников академии перемежались с произведениями известных педагогов, и это еще раз подтверж­дало, что здесь представлены образцы одной из сильнейших школ мирового художественного искусства.