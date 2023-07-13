Картофельный оазис Статьи 13 июля 2023 г. 5:30 5 Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область Потомственные хлеборобы взялись за выращивание второго хлеба – картофеля. фото автора Огромным зеленым оазисом среди ровной степи смотрятся картофельные поля ТОО «Еңбек», что в Аршалынском районе. Нынче они занимают площадь в 302 гектара. При более внимательном знакомстве с этими плантациями глазам предстают ровные ряды с зелеными кустами картофеля. Они успели дружно подняться и находятся сейчас в поре активного роста. Еще одна важная деталь, которую нельзя не отметить: среди необъятного картофельного царства практически нет сорняков, их напрочь вытеснили с этих грядок. В разговоре с заместителем директора ТОО «Еңбек» Маратом Тугельбаевым и агрономом Александром Калиновским выяснилось, что аграрное товарищество было создано в 2000 году на базе бывшего совхоза. Поначалу, как и все в районе, здесь занимались выращиванием зерновых. Однако постепенно созрело решение сменить профиль и попробовать себя в сфере картофельного бизнеса. Тому был ряд веских причин. Начать с того, что в регионе год от года все явственнее стал наблюдаться дефицит второго хлеба. И это при том, что у хозяйства есть земля, необходимые сельхозмашины, люди, а по соседству находится большое озеро – пруд Кенетай, подпитываемое подземными родниками и паводковыми водами. Запасы гидроресурсов в озере измеряются миллионами кубометров, этого хватило бы для орошения сразу нескольких хозяйств. Подумалось, отчего же не использовать эти возможности для выращивания столь ходового картофеля? Что касается рынков сбыта, то и с этим проблем не было: рядом строилась новая столица – Астана, недалеко и до другого крупного города, Караганды. Сказано – сделано, для начала высадили картофель на 156 гектарах. И с тех пор второй хлеб стал главной культурой для хозяйства. За минувшие десять лет площадь его выращивания удвоилась. Енбековцам пришлось досконально вникать в тонкости технологии возделывания корнеплода, и это дало свои результаты. Как рассказали заместитель директора и главный агроном ТОО «Еңбек», по осени с каждого гектара здесь собирают по 45 тонн картофеля, что можно считать очень хорошим результатом, если брать во внимание тот факт, что в среде картофелеводов урожай в 50 тонн с гектара считается рекордным. Таким образом, до чемпионской планки в «Еңбеке» не достает порядка пяти тонн, но прирост на эту величину, скорей всего, будет достигнут. Культивируют в хозяйстве хорошо зарекомендовавшие себя голландские и немецкие сорта картофеля, делящиеся на ранние и среднеспелые. Технику картофелеводы также приобрели новейшую, от известной немецкой фирмы «Grimme». Кроме тракторов, есть прицепные агрегаты, как то – картофелесажалки, копалки, гребнеобразователи, а также распылители специальных препаратов. Имеются в виду гербициды, инсектициды и фунгициды для борьбы, соответственно, с сорняками, вредными насекомыми и грибковыми болезнями. Ключевой для любого земледельца вопрос полива сельскохозяйственных плантаций, как уже было сказано выше, решается наличием близкого озера. На его берегу установлена мощная насосная станция, которая по трубам подает воду в поливную систему. Поэтому все лето поля здесь орошают рукотворные «дожди». – Собранный урожай, а это порядка 12 тысяч тонн, помещается в наше собственное картофелехранилище, – говорит Марат Тугельбаев. – Затем всю зиму и весну картофель отгружается в торговые сети Астаны, Караганды и частично – Кокшетау. В минувший сезон второй хлеб в хозяйстве отпускали по 86 тенге за килограмм. В пик потребления цена на него поднималась до 110 тенге за кило. По словам агрария, обращаться к государству за преференциями в виде льготных кредитов не доводилось, как и заключать форвардные контракты на поставку картофеля по фиксированным ценам. Так что хозяйство, находясь в «свободном плавании», привыкло надеяться только на собственные силы. Тем не менее оно входит в продовольственный пояс Астаны и вносит значительный вклад в обеспечение жителей столицы столь необходимой им продукцией. #аграрии #картофель #Аршалынский район #урожай-2023