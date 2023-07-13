Картофельный оазис

Огромным зеленым оазисом среди ровной степи смотрятся картофельные поля ТОО «Еңбек», что в Аршалынском районе. Нынче они занимают площадь в 302 гектара. При более внимательном знакомстве с этими плантациями глазам предстают ровные ряды с зелеными кустами картофеля. Они успели дружно подняться и находятся сейчас в поре активного роста. Еще одна важная деталь, которую нельзя не отметить: среди необъятного картофельного царства практически нет сорняков, их напрочь вытеснили с этих грядок.

В разговоре с заместителем директора ТОО «Еңбек» Маратом Тугельбаевым и агрономом Александром­ Калиновским­ выяснилось, что аграрное товарищество было создано в 2000 году на базе бывшего совхоза. Поначалу, как и все в районе, здесь занимались выращиванием зерновых. Однако постепенно созрело решение сменить профиль и попробовать себя в сфере картофельного бизнеса. Тому был ряд веских причин. Начать с того, что в регионе год от года все явственнее стал наблюдаться дефицит второго хлеба.

И это при том, что у хозяйства есть земля, необходимые сельхозмашины, люди, а по соседству находится большое озеро – пруд Кенетай, подпитываемое подземными родниками и паводковыми водами. Запасы гидро­ресурсов в озере измеряются миллионами кубометров, этого хватило бы для орошения сразу нескольких хозяйств. Подумалось, отчего же не использовать эти возможности для выращивания столь ходового картофеля? Что касается рынков сбыта, то и с этим проблем не было: рядом строилась новая столица – Астана, недалеко и до другого крупного города, Караганды.

Сказано – сделано, для начала высадили картофель на 156 гектарах. И с тех пор второй хлеб стал главной культурой для хозяйства. За минувшие десять лет площадь его выращивания удвоилась. Енбековцам пришлось досконально вникать в тонкости технологии возделывания корнеплода, и это дало свои результаты. Как рассказали заместитель директора и главный агроном ТОО «Еңбек», по осени с каждого гектара здесь собирают по 45 тонн картофеля, что можно считать очень хорошим результатом, если брать во внимание тот факт, что в среде картофелеводов урожай в 50 тонн с гектара считается рекордным. Таким образом, до чемпионской планки в «Еңбеке» не достает порядка пяти тонн, но прирост на эту величину, скорей всего, будет достигнут.

Культивируют в хозяйстве хорошо зарекомендовавшие себя голландские и немецкие сорта картофеля, делящиеся на ранние и среднеспелые. Технику картофелеводы также приобрели новейшую, от известной немецкой фирмы «Grimme». Кроме тракторов, есть прицепные агрегаты, как то – картофелесажалки, копалки, гребнеобразователи, а также распылители специальных препаратов. Имеются в виду гербициды, инсектициды и фунгициды для борьбы, соответственно, с сорняками, вредными насекомыми и грибковыми болезнями.

Ключевой для любого земледельца вопрос полива сельскохозяйственных плантаций, как уже было сказано выше, решается наличием близкого озера. На его берегу установлена мощная насос­ная станция, которая по трубам подает воду в поливную систему. Поэтому все лето поля здесь орошают рукотворные «дожди».

– Собранный урожай, а это порядка 12 тысяч тонн, помещается в наше собственное картофелехранилище, – говорит Марат Тугельбаев. – Затем всю зиму и весну картофель отгружается в торговые сети Астаны, Караганды и частично – Кокшетау. В минувший сезон второй хлеб в хозяйстве отпускали по 86 тенге за килограмм. В пик потребления цена на него поднималась до 110 тенге за кило.

По словам агрария, обращаться к государству за преференциями в виде льготных кредитов не доводилось, как и заключать форвардные контракты на поставку картофеля по фиксированным ценам. Так что хозяйство, находясь в «свободном плавании», привыкло надеяться только на собственные силы. Тем не менее оно входит в продовольственный пояс Астаны и вносит значительный вклад в обеспечение жителей столицы столь необходимой им продукцией.