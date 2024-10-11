KASE сообщила о выходе MOEX из состава ее акционеров

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) сообщила о выходе ПАО «Московская биржа» (MOEX) из состава акционеров KASE, передает Kazpravda.kz  

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сайте KASE опубликована информация о прекращении взаимоотношений с MOEX, которые основывались на cоглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном биржами 10 октября 2018 года, и связанных с ним соглашениях.

На сегодня основным акционером KASE является Нацбанк с долей 47,0%.

С 30 сентября 2024 года представитель MOEX – Владимир Крекотень вышел из состава Совета директоров KASE на основании его заявления о досрочном прекращении полномочий.

«KASE благодарит МОЕХ за сотрудничество, направленное на решение стратегических задач KASE по развитию биржевого рынка, внедрению новых биржевых продуктов, расширению инвесторской базы казахстанского биржевого рынка. За период партнерства биржей были реализованы стратегические проекты, включая модернизацию торгово-клиринговых систем, внедрение услуг центрального контрагента на всех биржевых рынках, открытие торгов новыми финансовыми инструментами, в частности репо с клиринговыми сертификатами участия и другие» , – говорится в сообщении. 

Актуальный по состоянию на 11 октября список держателей акций KASE опубликован на сайте биржи.

#Нацбанк #KASE #акционеры #MOEX

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