Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

Рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Туркестанскую область начался с посещения мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства почтил память значимого для всего тюркского мира поэта, мыслителя и духовного учителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о комплексных научно-исследовательских работах, проводимых в мавзолее, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи перевели под госохрану.

Известный исторический памятник является первым казахстанским объектом, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО и относится к уникальным памятникам средневекового зодчества.