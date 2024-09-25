Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи перевели под госохрану

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Известный исторический памятник — мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи является первым казахстанским объектом, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО и относится к уникальным памятникам средневекового зодчества.



Учитывая его значимость и историко-культурную ценность, а также в целях обеспечения его сохранности, правительством принято постановление о включении музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» в перечень объектов подлежащих государственной охране.



Согласно документу, безопасность объекта будет обеспечиваться соответствующими подразделениями органов внутренних дел.

Как известно, мавзолей был возведен на месте погребения тюркского поэта и основателя суфийского ордена Яссавия Ходжи Ахмеда Яссауи в городе Туркестане.



Мавзолей состоит из восьми помещений, которые расположены вокруг центрального, самого большого в комплексе зала — Казандыка. В период с 1385 по 1405 гг. вокруг мавзолея был построен комплекс сооружений и сейчас в музей-заповедник входят мечеть, дворцовые залы — большой и малый аксараи, библиотека (китабхана) и хозяйственный комплекс, в который входят колодезная (кудукхана), кухня (асхана), жилые помещения (худжры) и другие.



