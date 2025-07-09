Фото: пресс-служба президента РК

Президент поздравил работников водного хозяйства с профессиональным праздником и подчеркнул, что вода – источник жизни, бесценный стратегический ресурс для всех стран мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Казахстан обладает огромной территорией, однако большую ее часть занимают пустыни и полупустыни. Поэтому не будет преувеличением сказать, что водные ресурсы являются частью национальной безопасности Казахстана и неизменно находятся в центре внимания государства. В 2023 году в своем Послании я отдельно остановился на важности бережного использования воды. Создано министерство водных ресурсов и ирригации. Обозначены конкретные задачи, проведены масштабные реформы, принят новый Водный кодекс, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Значительные средства выделены на строительство и модернизацию водных объектов, в том числе привлекаются зарубежные инвестиции. В настоящее время в отрасли трудятся порядка 30 тысяч человек, которые обеспечивают подачу воды в города и села, промышленные предприятия, а также для орошения полей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент обратил внимание на то, что в стране по-прежнему ощущается дефицит квалифицированных специалистов.

– В прошлом году был создан Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации. Количество грантов, выделяемых на эту специальность, увеличилось вдвое, а свыше 500 студентов обучаются за счет бюджетных средств. Выпускники университета смогут трудоустроиться в рамках программы «С дипломом в село». Кроме того, 120 работников отрасли в целях обмена опытом получают дополнительное образование в Китае. Несомненно, особое внимание уделяется улучшению социальных условий работников водного хозяйства. Так, в 2024 году их заработная плата выросла на 25%, а также планируется ее дальнейшее увеличение в этом году. Одним словом, в этом направлении ведется системная работа, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшей задачей. В последние годы в этой отрасли принимаются конкретные меры

– Сегодня большинство жителей как городов, так и сел имеют доступ к чистой питьевой воде. Одной из приоритетных задач является обеспечение водоснабжения порядка 500 сел. Особенно важно решить проблему очистки питьевой воды. Недаром в народе говорят: «Даже за воду есть спрос» (Судың да сұрауы бар), ведь испокон веков люди знали цену каждой капле воды. Рациональное использование воды – весьма актуальная проблема. В повести «Шыңырау» выдающегося писателя Абиша Кекилбаева хорошо раскрыты бесценные свойства воды и труд копателей колодцев. Сегодня в стране введен тариф, стимулирующий экономное потребление воды. Другими словами, меньше потребляешь – меньше платишь. Кроме того, государство активно поддерживает хозяйства, использующие водосберегающие технологии, и будет возмещать до 80% потраченных средств. Сегодня такие технологии используются на 470 тысячах гектарах земли. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем, поскольку водосбережение – это важнейшая стратегическая задача. Особое значение приобретает активное внедрение цифровых решений в эту сферу. Однако нынешняя ситуация остается неудовлетворительной. В рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан» всесторонне продвигается культура водосбережения. Более 2 миллионов учащихся приняли участие в масштабном проекте «Экономь воду – сохраняй будущее!». Подрастающее поколение с детства должно бережно относиться к воде, – добавил Президент.

Как полагает Глава государства, вопрос водной безопасности стал основным условием устойчивого развития Казахстана

– Мы должны заняться усилением водной дипломатии, готовить и подбирать кадры для этой исключительно важной работы. В приоритете – взаимодействие с соседними государствами для выстраивания эффективной системы водопользования в бассейнах трансграничных рек. Казахстан выступает за рациональное, справедливое, равноправное использование водных ресурсов и соблюдение взаимных обязательств для обеспечения водной безопасности и стабильности всего региона. Надеемся на продолжение конструктивного диалога и сотрудничества с соседними странами в интересах сторон. Казахстан последовательно продвигает инициативу создания Водно-энергетического консорциума стран Центральной Азии. Благодаря тесному сотрудничеству со странами региона в прошлом году наши аграрии были полностью обеспечены необходимым объемом водных ресурсов. Такая работа должна быть проведена и в этом году. В условиях, когда глобальный спрос на воду может превысить предложение на 40% уже к 2040 году, важно консолидировать усилия всего международного сообщества. Поэтому Казахстан активно участвует в многосторонних инициативах, направленных на преодоление водного кризиса. В прошлом году на специальном саммите в Саудовской Аравии мною были представлены ключевые подходы к решению водной проблематики. В следующем году в нашей стране под эгидой ООН запланировано проведение Регионального экологического саммита. Такие шаги способствуют обеспечению водной безопасности Казахстана, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Президент поблагодарил работников отрасли, которые вносят вклад в развитие водных ресурсов.

– Вода оказывает особое влияние на экономику, экологию, здоровье нации и, в целом, на все сферы жизни. Именно поэтому так важно, чтобы вода была чистой и доступной каждому. На протяжении многих лет в стране ведется масштабная работа по спасению Малого Арала. Благодаря этим усилиям море постепенно возвращается, а его акватория вновь наполняется водой. Необходимо принять конкретные меры по сохранению Каспийского моря, озера Балхаш и других источников воды. Рациональное отношение к воде – это путь к устойчивому будущему, а неразумное и бесконтрольное использование водных ресурсов может привести к серьезным последствиям. В прошлом году несколько регионов сильно пострадали от масштабных наводнений. Это стихийное бедствие стало одним из самых разрушительных в истории Казахстана. Обращаясь к вам, хочу подчеркнуть, что в столь непростое время вы проявили истинную стойкость и высокий профессионализм. Каждый из вас трудился день и ночь, принимал активное участие в устранении последствий паводков. Я искренне благодарен всем вам, – подытожил свое выступление Глава государства.

На торжественном мероприятии Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие водного хозяйства Казахстана.