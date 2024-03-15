Касым-Жомарт Токаев призвал не политизировать тему шежіре

- Для всех казахов большое значение имеет почитание своих предков, знание и изучение родословной. Поэтому шежіре является неотъемлемой частью нашего культурного кода. Однако мыслить в такой ограниченной рамке нельзя, главное, недопустимо политизировать эту тему, - заявил глава государства.

Также он отметил, что в последнее время в практику входят различные коллективные письма с просьбами увековечить память о тех или иных людях по принципу родства и землячества, установив им памятники и монументы, присвоив их имена улицам.

- Это весьма неприятная ситуация. Подобный подход деформирует единое идеологическое пространство страны, негативно сказывается на воспитании будущих поколений. Дело дошло до того, что за рубежом нашу страну называют «территорией памятников», имея в виду большое количество монументов как далекого исторического прошлого, так и советского периода.

Поэтому в ономастической политике, наряду с действительно значимыми историческими деятелями, важно сделать акцент на общенациональных ценностях и ключевых понятиях, воплощающих в себе идеалы нашей государственности, таких как Независимость, Республика, Единство. Если мы хотим сохраниться как единая страна, состояться как сильное государство, то нам нужно всегда помнить об этом, - подчеркнул президент.