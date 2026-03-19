По мнению Президента, наукограды и города ускоренного развития призваны выступить точками притяжения инвестиций и передовых технологий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Для реализации этой задачи была принята соответствующая Концепция, которая предусматривает создание мощных научно-технологических парков. По моему поручению начата работа по присвоению городу Курчатову статуса наукограда. Парламент рассматривает законопроект, определяющий правовой статус и механизмы финансирования наукоградов. Создание наукоемких территорий – наша стратегическая задача. Новая Конституция позволяет устанавливать специальный правовой режим «города ускоренного развития». Считаю, что город Алатау станет привлекательным для инвесторов проектом в сфере высоких технологий. В целом, развитие науки в регионах остается в фокусе особого внимания государства. Акимам были делегированы полномочия по реализации научно-технической политики», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства обратился ко всем представителям научного и академического сообщества страны.

«От ваших идей, исследований, результатов работы, открытий во многом зависит, каким будет Казахстан завтра, насколько наша страна будет инновационной и прогрессивной. Уверен, что совместными усилиями мы сможем превратить Казахстан в один из ведущих научных и технологических центров Евразии», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что отечественные ученые внесли значительный вклад в разъяснение общественности сути новой Конституции, показав на практике, что наука является важным инструментом укрепления патриотизма.