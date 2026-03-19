Касым-Жомарт Токаев: Создание наукоемких территорий – наша стратегическая задача

Айман Аманжолова
По мнению Президента, наукограды и города ускоренного развития призваны выступить точками притяжения инвестиций и передовых технологий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Для реализации этой задачи была принята соответствующая Концепция, которая предусматривает создание мощных научно-технологических парков. По моему поручению начата работа по присвоению городу Курчатову статуса наукограда. Парламент рассматривает законопроект, определяющий правовой статус и механизмы финансирования наукоградов. Создание наукоемких территорий – наша стратегическая задача. Новая Конституция позволяет устанавливать специальный правовой режим «города ускоренного развития». Считаю, что город Алатау станет привлекательным для инвесторов проектом в сфере высоких технологий. В целом, развитие науки в регионах остается в фокусе особого внимания государства. Акимам были делегированы полномочия по реализации научно-технической политики», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства обратился ко всем представителям научного и академического сообщества страны.

«От ваших идей, исследований, результатов работы, открытий во многом зависит, каким будет Казахстан завтра, насколько наша страна будет инновационной и прогрессивной. Уверен, что совместными усилиями мы сможем превратить Казахстан в один из ведущих научных и технологических центров Евразии», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что отечественные ученые внесли значительный вклад в разъяснение общественности сути новой Конституции, показав на практике, что наука является важным инструментом укрепления патриотизма.

Популярное

Все
Нацгвардия получила новые служебные авто
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Агния Барто – голос детства
Семилетие созидания и развития
«Кайрат» возглавил турнирную таблицу
Возрождается природа, строит планы человек
Играя на струнах души
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
В Шымкенте прошел республиканский конкурс «Жарапазан Fest»
Уверенность в завтрашнем дне
Вдохновленные весной
Тенденции и перспективы госслужбы
Игра, объединяющая поколения
Гостей встречает аул
Помнить о духовных скрепах
Современная и ориентированная на человека
В интересах кибербезопасности
Повышен уровень защиты
Тема встречи – обсуждение итогов референдума
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
Тарифы снизятся, расход уменьшится
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Весна начинается с рукопожатия
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Читайте также

Президент: Надо поворачивать нацию в сторону науки и технол…
Токаев: Фонд науки зачастую занимается имитацией деятельнос…
Президент посетил КазНУ имени аль-Фараби
