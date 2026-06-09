Токаев поздравил короля Иордании с государственным праздником

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдаллу II бен аль-Хусейна и его соотечественников с государственным праздником Иордании – Днем восшествия на престол Короля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что многогранное двустороннее сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, продолжит динамично развиваться во благо двух стран.

Глава государства пожелал королю Иордании успехов в его ответственной деятельности, а иорданскому народу – благополучия и процветания.