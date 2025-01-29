Катар будет оказывать Казахстану правовую помощь по уголовным делам

Международное сотрудничество,Мажилис
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Соглашением подробно регламентированы вопросы взаимодействия

Фото: akorda.kz

Мажилис ратифицировал Соглашение между Казахстаном и Катаром о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ подписан 14 февраля 2024 года в Дохе, сообщает Kazpravda.kz

Соглашением определены центральные органы, отвечающие за сотрудничество по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам. В нём подробно регламентированы вопросы взаимодействия, определён перечень оказываемой помощи, основания для отказа в ней, а также условия о конфиденциальности и ограничения в использовании сведений или доказательств.

Кроме того, установлены права участников процессуальных действий, условия временной передачи арестованных лиц или лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Обозначены условия оказания помощи по выявлению, обнаружению, аресту и конфискации предметов, документов, финансовых активов и других доходов от преступной деятельности.

#мажилис #сотрудничество #соглашение #Катар

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