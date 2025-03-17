Кайрат Торебаев назначен постпредом РК при ВТО

Указом главы государства Торебаев Кайрат Калмукаметович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба правительства РК

Кайрат Торебаев - выпускник Казахской государственной академии управления по специальности «Экономист-международник». Получил степень магистра международного права и экономики во Всемирном торговом институте Университета г. Берн. Владеет казахским, русским, английским языками.

Трудовую деятельность начал в 1997 году и до 2001 работал в частных структурах.

Государственную службу начал в июле 2001 года ведущим специалистом Отдела планирования Валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С июля 2001 года по октябрь 2009 года занимал различные должности в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и Посольстве Республики Казахстан в Республике Индия.

В 2011 году работал координатором программы Центрально-азиатского регионального сотрудничества Азиатского банка развития.

В ноябре 2012 году вернулся на государственную службу в качестве первого секретаря Департамента Внешнеэкономической политики Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В декабре 2012 года был назначен советником Секретариата министра экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С марта 2013 года занимал должность заместителя директора Департамента международного сотрудничества Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, затем с апреля 2013 года был назначен директором Департамента международного сотрудничества Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С октября 2014 года по июнь 2019 года был директором Департамента международного сотрудничества Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С июня 2019 года работал директором Департамента международного сотрудничества Национального банка Республики Казахстан.