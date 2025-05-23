Казахский учить, как Лего собирать

Қазақ тілі
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Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Онлайн-книгу блогера Глеба Пономарева скачали более 62 тысяч раз

фото из личного архива Глеба Пономарева

Қазақша с Гiлеке

И еще не меньше тысячи сообщений автор – публицист, общественник и увлеченный лингвист – получил от читателей, которым казахский вдруг открылся с новой стороны.

Работу над методичкой «Казахский язык с Гiлеке», предназначенной для широкой аудитории начинающих изу­чать новый для себя язык, инфлюенсер начал прошлой осенью. Как он сам говорит, закрылся в ноутбуке на четыре месяца и вложил в нее большую часть собственных знаний.

Учить английский и казахский коренной алматинец начал еще в детском саду, продолжил в школе и заканчивал ее, свободно владея первым и мало понимая второй.

– Потому что казахскому нас не учили, а заставляли зубрить стихотворения. Ну а поскольку у меня было поставленное произношение и я хорошо запоминал, то числился отличником, правда, не мог построить даже элементарных фраз, – признается Глеб.

Интерес к казахскому – и не просто языку, а в широком смысле к языкознанию – у молодого человека обнаружился лет десять назад, уже в осознанном возрасте. К этому времени он владел «внезапно выученным» сербско-хорватским, учил польский, и это помогало в той или иной степени понимать другие славянские языки: болгарский, македонский, словацкий, словенский...

– И вот тогда мне показалось несправедливым почти совсем не знать казахского. Главный мотив лежал на поверх­ности. Это чувство самоопределения, самоидентификации. Я родился и вырос в этой стране, и когда за рубежом у меня спрашивают, кто я и откуда, не задумываясь отвечаю: «Я казах из Казахстана». Пришел момент понять, что этому самоопределению не хватает подкрепления в виде языка. Обложился самоучителями и начал штудировать его как лингвист. И до сих пор учу, стараясь довести до идеала, – рассказывает Глеб.

Эндорфины на иняз

Вообще языковедение для Глеба – это мир занимательных открытий и удовольствия едва ли не физического плана.

– Да, у меня буквально подскакивают эндорфины, когда понимаю, о чем говорит иностранец. Я погружаюсь в его культуру, и мне это очень интересно. Точно такие же переживания связаны с познанием казахского языка. Как ученик, правильно понявший условия и решивший задачу, радуется своему успеху, так радуюсь я, когда узнаю что-то новое, – говорит он.

Каждый освоенный язык, как средство погружения в культуру другого народа, по мнению нашего собеседника, открывает целую вселенную новой информации: можно читать книги, смотреть фильмы, слушать песни и познавать что-то до сих пор скрытое, лучше узнавать людей.

– Чем больше языков ты знаешь, тем более счастливым человеком становишься,­ – уверен Глеб.

В подходах к изучению государственного языка Глеба Пономарева нет особых методологических открытий. Он сам так считает и называет свою методику взглядом со стороны. Носители языка часто не замечают, как много «вкуснос­тей» кроется в правилах словообразования и построения предложений, в смысловых акцентах и интонационной окраске собственной речи. На родном языке человек говорит автоматически, интуитивно выстраивая фразы. Счастье познания чужого языка как раз и заключается в том, что можно анализировать его отличительные особенности и удивляться им. На этом и акцентирует­ внимание самоучитель Пономарева.

Бунтарским языком

«Казахский язык с Гiлеке», где Гiлеке, понятное дело, сам Глеб, – это история о том, как человеку понять то, что кажется противоречащим всему его прежнему языковому опыту. Автор рассказывает о собственных языковедческих находках, при этом простым и доступным языком. А чтобы избежать упреков из «академических кругов», честно предупреждает, что его книга не учебник и может даже показаться хулиганской, ибо написана не по канонам науки.

– Я пишу бунтарскими методами. Рассказываю, например, про падежи, но не называю их на казахском. Ведь важнее понять, как работает каждый из них, чтобы освоить в целом структуру. Мы уже проходили это в школе: зубрили названия падежей и их происхождение, но не учились ими пользоваться. Я попытался объяснять тему так, чтобы можно было максимально легко понять принципы системы, и писал так, как будто разговаривал с лучшим другом, делился с ним полезной информацией, – рассказывает Глеб.

На мини-уроках казахского на своей странице в Instagram он придерживается той же идеи – взгляд со стороны и минимум сложностей. Например, в сюжете о правилах склонения именных частей речи онлайн-учитель увлеченно сравнивает грамматику казахского с конструктором Лего, а русского – с плас­тилином. Конечно, профессионал-языковед объяснил бы тему примерно так: первый относится к агглютинативным языкам, второй – к флективным, поэтому в казахском слово изменяется путем присоединения суффиксов и префиксов, а в русском работают правила синтеза, когда морфемы с разными грамматическими свойствами прибавляются к корневому слову, порой сильно его изменяя.

Ту же теорию Глеб преподносит на простом примере. Множественное чис­ло казахского существительного «бұзау» («теленок») получается «прикрипле­нием» окончания «лар» – «бұзаулар». В русском такая схема не сработает, иначе вышли бы странные «теленоки», но правила флексии сделают свое дело, и из перестановки букв и дополнения новыми «вылепятся» «телята». Вот вам и Лего с пластилином.

– Возможно, это грубое сравнение, но я все объяснил доступными словами, и именно эта особенность помогала мне изучать казахский язык, – заключает наставник.

Миссия: себе и людям

В следующем ролике Глеб продолжит рассказ об особенности қазақша, которая ему самому очень нравится:

– Одно казахское слово при переводе может превращаться в несколько слов, а то и в целое предложение. Сейчас будет суперпример: «Айтқандарынан» – «Из того, что они сказали». Одно слово превращается в пять. Поэтому слово в казахском языке напоминает дискету, которая содержит сразу много информации.

И это тоже волшебство агглютинации, когда суффиксы, как вагончики из Лего, прикрепляются к корню, и это добав­ляет слову все новые и новые смыслы. Ни в русском, ни в английском это невозможно: чтобы получить столько смыслов, придется добавлять новые слова.

– Когда я рассказываю в своих видео о том, что меня самого занимает, откликаются даже люди, которые думают на казахском языке, пишут: «Надо же, как интересно, а я не замечал», – делится наш собеседник.

Свою книгу Глеб Пономарев выпустил в свободный доступ, ее можно скачать на его же странице в Instagram бесплатно. Вопрос о монетизации результатов многолетнего труда для автора не стоял.

– У меня есть миссия: быть счастливым и по мере возможности улучшать этот мир, – так просто о главном говорит мужчина. – За годы изучения государственного языка я получил достаточно знаний, чтобы поделиться ими с людьми. И у меня для этого есть прекрасная возможность, потому что есть аудитория в соцсетях и я могу сделать полезное дело и как гражданин, и как патриот.

А как лингвист Глеб считает, что освоить новый язык может каждый. Но взрослым не стоит уповать на пребывание в казахоязычной среде, так учатся языку только дети. Остальным следует начинать с грамматики: понять основные языковые законы, а уже потом на базу слоями накладывать новые знания. А удовольствие от их приобретения не замедлит сказаться.

– Каждый раз, когда я перехожу на қазақша, а я стараюсь делать это все чаще и чаще, замечаю улыбку в глазах собеседника, и мне нравится видеть это сияние. И я сам получаю много радости, когда оказываюсь в таких ситуациях. Это всякий раз кинематографическая картинка: два незнакомых человека обмениваются ничего особо не значащей информацией, улыбаются, расходятся, и у всех хорошее настроение, – заключает Глеб Пономарев.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык #Глеб Пономарев

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