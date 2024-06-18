Казахский – язык чувств

Разговорный казахский Оксана знала с раннего детства, так как росла в районном центре Актюбинской области, где все ее подруги говорили только на казахском. Профессионально начала изучать язык в 17 лет, когда поступила в университет на специальность «преподаватель казахского языка и литературы».

– Какой же красивый казахский язык! Он не может не влюбить в себя. Красота языка, наверное, и помогла мне в его изучении. Очень люблю находить синонимы к конкретным словам, учу пословицы и поговорки, фразеологизмы. Вот так и увлеклась. В начале было сложно, я просто на автомате писала лекции, зубрила стихотворения, не понимая смыс­ла. Помню, как сопротивлялся мозг. А однажды для зачета я за одну ночь заучила 14 стихотворений, – улыбается Оксана.

Не все работодатели готовы были взять на работу русскую девушку с дипломом казаховеда. Было недоверие: а справится ли? Однажды Оксану заметила редактор местного телеканала и позвала работать журналистом.

– Знание казахского языка стало основным критерием, по которому меня взяли на телевидение. Благодаря своим знаниям я сразу стала ответственным выпускающим редактором. И, стоит заметить, ни один казах-корреспондент не упрекнул меня в том, что мне приходилось править их тексты. Их уважение и доверие очень помогли. Конечно, в работе я требовала от журналистов раскрытия темы материала, ведь меня так учили мои редакторы. Важно писать легко, чтобы твой текст понимали как простой зритель, так и крупные управленцы.

Памятных и забавных случаев на телевидении было много. Особенно часто казусы случались в прямом эфире.

– Я могу расплакаться, увидев маленького ребенка, но если мне скажут обидные слова, пропущу мимо ушей, – признается Оксана. – Твоя задача в эфире – осмыс­ленно прочитать свой текст. Это бывает сложно, когда тебе в ухо одновременно могут говорить редактор, директор, режиссер. Телевидение – огромная школа, и я всегда радуюсь, когда вижу молодежь с микрофоном в руках.

Отлично зная язык, известная тележурналистка участвовала во многих проектах и даже снималась в кино.

– В кино не ушла полностью, так как понимала, что эта профессия непостоянная, я себя в ней не видела. Поначалу было интересно, но скоро стало обидно, что меня в основном приглашали на эпизоды каких-то комедий, и я стала отказываться от предложений, – отмечает она.

Сейчас Оксана Аубакирова работает пресс-секретарем крупной транспортной компании «City Transportation Systems».

– Компания выстраивает транс­портную стратегию в столице и задает новые стандарты, – говорит она. – Это, например, система диспетчеризации общественного транспорта, модернизация маршрутной сети, электронная система оплаты проезда. Работа сложная, но есть чувство, что ты выполняешь важную и полезную работу для общества.

На вопрос о секретах изучения языка мастер слова ответила:

– Секретов нет. Казахский язык – это язык чувств! Многие любят слушать музыку, а ведь язык можно изучать по песням. Также читать, писать, слушать, заучивать и переводить. Может, в будущем изобретут флешку с любым языком, которую можно будет подключить к нашему мозгу и выучить любой язык за несколько секунд. А пока надо тренировать мозг. Это даже лучше и интереснее. Немного терпения, усилий – и результат не заставит себя долго ждать!