Казахский язык Эльза Панаева считает родным

На казахском Эльза говорит с рождения. Среда располагала, скажут некоторые, и будут правы. Уроженка Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области прекрасно изъясняется на языке Абая, впитав его в своей азербайджанской семье.

Окончив казахскую школу, затем факультет педагогики Университета дружбы народов им. академика Куатбекова, она сегодня пропагандирует казахский язык на работе, в обществе, среди представителей азербайджанской диаспоры Акмолинской области. Всего же Эльза Панаева владеет пятью языками: казахским, азербайджанским, русским, арабским и английским. Последние два изучала в вузе. В разговоре все время переходит на казахский, так ей легче изъясняться.

В Атбасаре их семья проживает уже 17 лет. Эльза Панаева преподает английский язык студентам аграрно-индустриального колледжа. В свое время они с супругом Радиком Алиевым приехали в эти края проведать родственников мужа, да так и остались в Атбасаре, покоренные степными просторами и отзывчивыми людьми. Их 16-летняя дочь Мальвина – гордость родителей – также хорошо владеет казахским языком. Она участница языковых конкурсов и олимпиад. К примеру, в этом году школьница заняла второе место на областном этапе республиканской языковой олимпиады по казахскому языку среди учащихся русских классов.

По словам Эльзы, знание государственного языка открывает перед жителями Казахстана новые возможности в любой сфере для профессионального роста, придает уверенность в завтрашнем дне. Живя в Шымкенте, значения этому не придавала, поскольку казахская речь там звучит всюду. Дома семья Панаевых, как и семья мужа, разговаривала только на казахском, впрочем, как и вся азербайджанская диаспора. Казахский язык, казахские народные традиции и обычаи, национальная кухня – все родное и привычное, впитанное с самого детства. Отца Эльзы, которого уже нет, звали Даулетжан, маму – Кульбазар. Казахскими именами детей нарекли их родители-азербайджанцы в знак благодарности стране, народу, который стал им родным. Добавим, что старшую сестру Эльзы зовут Жанат, младшего брата – Багдат.

Сегодня в своей семье Радик и Эльза соблюдают казахские обычаи наравне с азербайджанскими. А на родине, в Шымкенте, их родители, другие близкие родственники женят сыновей, выдают замуж дочерей, встречают сватов только по-казахски, готовя на праздники традиционные блюда казахской кухни.

– В прошлом году из Баку в Шымкент приехала погостить младшая сестра мамы Гульминаз. Тетя не была в Казахстане около 15 лет. Мы, стараясь угодить гостье, решили потчевать азербайджанскими блюдами. Она же в ответ: «Я так соскучилась по родной казахской еде…» – вспоминает собеседница.

Будучи преподавателем английского, Эльза Даулетжановна при любой возможности использует на своих занятиях три языка. Например, старается, чтобы ребята запоминали названия месяцев, дней недели, времен года, приветствия и так далее как на английском, так и на казахском языке. Может быть, поэтому все занятия преподавателя Панаевой проходят всегда живо и увлекательно. Ребята приходят на урок английского с удовольствием.

Эльза Даулетжановна уверена, что казахстанская молодежь, хорошо говорящая на русском языке, обязательна должна владеть казахским и, желательно, английским языками, для того, чтобы быть по-настоящему конкурентоспособными. К тому же знание языков это не только перс­пективы и возможности, но и настоящий мост дружбы между людьми разных национальностей.

– Мне, азербайджанке, очевидно, повезло в жизни уже потому, что я с рождения знаю казахский язык, свободно говорю на нем, думаю, учу ему детей. Чувством гордости меня наполняет то, что меня уважают мои земляки, коллеги, мои ученики, с которыми я делюсь своими знаниями. Казахский язык – это язык будущего в нашей стране. Работая с детьми, обучая их английскому, считаю своей обязанностью пропагандировать государственный язык. Тем, кто хочет знать язык страны, оказывается огромная поддержка. Живем в социуме и видим, что наше общество в большинстве своем пришло к пониманию: изучение и знание государственного языка – один из важных вопросов объединения казахстанцев. Владеть им нужно каждому гражданину Казахстана, особенно тем, кто, как моя семья, связывает дальнейшую жизнь со своей родиной. Поэтому стараюсь вносить свою лепту, чтобы казахский язык по-настоящему стал языком межнационального общения, – подытожила Эльза Панаева.