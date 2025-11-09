Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально опубликовала результаты комплексного аудита авиационной безопасности (USAP-CMA), проведённого в Республике Казахстан с 30 августа по 15 сентября 2025 года, передает Kazpravda.kz

Фото: ИКАО

По итогам проверки уровень соответствия международным стандартам ИКАО в Республике Казахстан составил 95,7%. Данный результат значительно превышает мировой показатель (72,01%) и среднеевропейский уровень (87,92%).

Показатель Казахстана является одним из самых высоких не только среди стран СНГ, но и в Евро-Азиатском регионе ИКАО (EUR/NAT). Для сравнения:

Азербайджан - 74,66%

Узбекистан - 85,47%

Кыргызстан - 85,76%

Грузия - 89,75%

Беларусь - 91,85%

Россия - 94,14%

В соседних регионах аналогичные результаты демонстрируют такие государства, как ОАЭ - 98,4%, Катар - 96,72%, Саудовская Аравия - 94,41%.

Предыдущий показатель Казахстана по авиационной безопасности составлял 83%.

Нынешний показатель является отражением высокого уровня безопасности по таким критическим элементам авиационной отрасли, как основное законодательство в области авиационной безопасности, программы и правила авиационной безопасности, уполномоченный орган в области авиационной безопасности и его обязанности, квалификация и обучение персонала, предоставление технических рекомендаций, процедур и критически важной для безопасности информации, обязательства по сертификации и утверждению, обязательства по контролю качества и решению проблем в области авиационной безопасности.

Соответствие данных параметров показывает высокий уровень безопасности казахстанских аэропортов, что способствует росту доверия со стороны авиакомпаний, а также получению первой категории полетов для открытия прямых рейсов в США.

Высокая оценка ИКАО стала результатом комплексных реформ, реализуемых в авиационной отрасли, начиная с 2019 года, включая развитие Авиационной администрации Казахстана, повышение квалификации специалистов и внедрение риск-ориентированных механизмов контроля. Это также свидетельство интегрированности нашей страны в глобальную систему авиационной безопасности.

Итоги аудита – важное подтверждение приверженности Казахстана международным стандартам, направленным на обеспечение безопасного и удобного авиасообщения для пассажиров и авиационной индустрии.