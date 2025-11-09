Казахстан достиг 95,7% соответствия стандартам ИКАО в области авиационной безопасности

Транспорт
5
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально опубликовала результаты комплексного аудита авиационной безопасности (USAP-CMA), проведённого в Республике Казахстан с 30 августа по 15 сентября 2025 года, передает Kazpravda.kz

Фото: ИКАО

По итогам проверки уровень соответствия международным стандартам ИКАО в Республике Казахстан составил 95,7%. Данный результат значительно превышает мировой показатель (72,01%) и среднеевропейский уровень (87,92%).

Показатель Казахстана является одним из самых высоких не только среди стран СНГ, но и в Евро-Азиатском регионе ИКАО (EUR/NAT). Для сравнения:

Азербайджан - 74,66%

Узбекистан - 85,47%

Кыргызстан - 85,76%

Грузия - 89,75%

Беларусь - 91,85%

Россия - 94,14%

В соседних регионах аналогичные результаты демонстрируют такие государства, как ОАЭ - 98,4%, Катар - 96,72%, Саудовская Аравия - 94,41%.

Предыдущий показатель Казахстана по авиационной безопасности составлял 83%. 

Нынешний показатель является отражением высокого уровня безопасности по таким критическим элементам авиационной отрасли, как основное законодательство в области авиационной безопасности, программы и правила авиационной безопасности, уполномоченный орган в области авиационной безопасности и его обязанности, квалификация и обучение персонала, предоставление технических рекомендаций, процедур и критически важной для безопасности информации, обязательства по сертификации и утверждению, обязательства по контролю качества и  решению проблем в области авиационной безопасности.

Соответствие данных параметров показывает высокий уровень безопасности казахстанских аэропортов, что способствует росту доверия со стороны авиакомпаний, а также получению первой категории полетов для открытия прямых рейсов в США.

Высокая оценка ИКАО стала результатом комплексных реформ, реализуемых в авиационной отрасли, начиная с 2019 года, включая развитие Авиационной администрации Казахстана, повышение квалификации специалистов и внедрение риск-ориентированных механизмов контроля. Это также свидетельство интегрированности нашей страны в глобальную систему авиационной безопасности.

Итоги аудита – важное подтверждение приверженности Казахстана международным стандартам, направленным на обеспечение безопасного и удобного авиасообщения для пассажиров и авиационной индустрии.

#транспорт #ИКАО #авиационная безопасность

Популярное

Все
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Казахстан первенствовал в общекомандном зачёте на ЧМ по джиу-джитсу
В области Абай прошел международный хакатон "Безграничные возможности"
Более 1200 единиц спецтехники убирали снег минувшей ночью в Астане
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Определился состав финалистов
Рост ВВП Казахстана за год достиг 6,3%
Здесь качество – не лозунг, а система
Казахстанские школьники стали четырехкратными чемпионами мира по робототехнике
Большой Египетский музей: все сокровища Тутанхамона выставлены на всеобщее обозрение
ФК« Актобе» перейдет в частную собственность
Двое напали с ножом на пассажиров поезда в Британии
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
В Зайсанском районе построят водохранилище
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов

Читайте также

Куаныш Дайырбеков возглавил аппарат Министерства транспорта…
Вылетевший в Костанай самолет вернулся из-за непогоды в аэр…
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Сербию
Минторговли разработало проект по автолизингу для физлиц

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]