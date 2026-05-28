Почти в 10 раз ускорили логистические процессы в Казахстане

В Астане стартовал V Евразийский экономический форум, объединивший представителей государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества стран Евразийского экономического союза. В его рамках запланированы 32 тематические сессии, посвященные вопросам экономической интеграции, торговли, промышленной кооперации, транспорта и цифрового развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

По данным министерства, одной из ключевых площадок форума стала сессия «Евразийская торговля и логистика в режиме нового времени», в ходе которой министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев обозначил приоритетные направления развития цифровой торговли, логистики и интеграционных процессов в регионе.

В своем выступлении министр отметил, что цифровизация и искусственный интеллект являются для Казахстана стратегическим направлением развития. По инициативе Президента РК текущий год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

В стране реализуется более 100 мероприятий по восьми стратегическим направлениям, запущены Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, суперкомпьютер Alem.cloud и национальная AI-платформа для государственных органов. Также прорабатывается создание «долины центров обработки данных» для искусственного интеллекта с общим объемом инвестиций порядка 1,5 млрд долларов США.

Особое внимание в ходе сессии было уделено цифровизации логистики и торговых процессов. В Казахстане утверждены 20 карт цифровой трансформации, охватывающих 72 отрасли экономики, включая транспорт, промышленность, энергетику и агропромышленный комплекс. В рамках этой работы реализуется Единая система в сфере автодорог e-Joldar, направленная на цифровизацию данных по автодорогам и повышение прозрачности инфраструктурных процессов.

Также продолжается внедрение цифровых решений в сфере международной логистики. Вдоль маршрута Транскаспийского международного транспортного маршрута функционирует платформа Digital Trade Corridor, позволяющая в онлайн-режиме сопровождать грузоперевозки, оформлять документы и интегрировать таможенные процедуры в единую цифровую систему.

По данным Минторговли, использование платформы позволило сократить отдельные логистические процессы с нескольких недель до 1–2 дней. Дополнительно внедряются цифровая платформа управления перевозками Smart Cargo и система таможенного оформления Keden, благодаря чему время прохождения отдельных транзитных процедур на казахстанско-китайской границе сокращено до порядка 30 минут.

В числе значимых интеграционных инициатив также были отмечены проекты, реализуемые при поддержке Евразийского банка развития. Среди них — национальная информационная система технического регулирования e-КТРМ, направленная на цифровизацию процессов оценки соответствия и аккредитации, а также цифровая торговая платформа Agromarket (AgroTrade), создающая основу для формирования единого цифрового пространства торговли сельскохозяйственной продукцией на евразийском пространстве.

«Создаваемые цифровые сервисы не только решают национальные задачи по повышению эффективности торговли и логистики, но и формируют основу для дальнейшего развития единого цифрового пространства ЕАЭС, расширения взаимной торговли и повышения конкурентоспособности экономик государств-членов Союза. Для Казахстана цифровизация – не отдельное технологическое направление, а практический инструмент повышения скорости, прозрачности и конкурентоспособности торговых потоков», – отметил Арман Шаккалиев.

Участники сессии подчеркнули, что цифровизация сегодня становится не только технологическим трендом, но и практическим инструментом повышения скорости, прозрачности и конкурентоспособности торговых и логистических процессов в условиях трансформации мировой экономики и международной торговли.