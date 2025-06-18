Фото: пресс-служба МИД РК

В условиях стремительно обостряющейся ситуации на Ближнем Востоке Республика Казахстан оперативно организовала эвакуацию своих граждан с территории Исламской Республики Иран. Об этом сообщила пресс-служба МИД РК, передает Kazpravda.kz

- Благодаря слаженной работе и высокому уровню межведомственного взаимодействия Министерством иностранных дел, профильных государственных органов и дипломатических представительств Казахстана за рубежом обеспечена эвакуация 109 казахстанцев, говорится в информации.

Эвакуация осуществлялась транзитом через территории дружественных государств региона, в частности, 89 человек покинули Иран через Туркменистан и 20 – через Азербайджан. Всем эвакуированным была оказана консульско-правовая помощь и созданы необходимые условия для возвращения на Родину.